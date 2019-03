31. März 2019, 20:02 Uhr Kurze Ecke Söldner Akkurt?

Auf Facebook hat es tatsächlich jemand gewagt, Orhan Akkurt, den Mittelstürmer von Türkgücü-Ataspor zu kritisieren, der aus allen Lagen in jeden Winkel trifft. Und was macht der? Meldet sich selbst nicht zu Wort und trifft wieder!

Von Stefan Galler

Das soll sich mal einer trauen! Den Akkurt zu kritisieren! Den allseits beliebten "Torhan", jene Amateurversion von Gerd Müller, die in allen Ligen und aus allen Lagen das Runde im Eckigen versenkt und dabei stets ein Lächeln auf den Lippen hat. Einer hat's dann doch probiert, auf Facebook unterstellte ein User vergangene Woche dem Mittelstürmer, der seit dem Winter für Türkgücü-Ataspor unterwegs ist, "ein typischer Söldner" zu sein. Uiuiui, gaanz dünnes Eis! Sofort war die Akkurt-Schutztruppe zur Stelle, Amateurfußballer fielen über den Provokateur her ("is schon ne absolute Frechheit von Dir so ne scheiße zu behaupten") - und sogar ein Journalist eines Fußballportals hob warnend den Zeigefinger. Akkurts Kinder in Heimstetten kicken zu sehen, erinnere ihn an seine eigene Kindheit. Und überhaupt sei Orhan "einer der Spieler, die einen Verein leben". Der Torhan selbst hat sich nicht zu Wort gemeldet. Aber am Wochenende wieder getroffen.