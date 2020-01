Bei aller Schwäche der Roten aus München, die um ihre xte deutsche Meisterschaft bangen: Oberbayern bleibt eine Fußballmacht in Deutschland. Oder besser gesagt: Futsalmacht! Martin Maier (TSV 1860 München), David und Dennis Luksch (FC Deisenhofen), Erik Martori Lopez (TSV Neuried) und Julian Briones-Montoya (TSV Neuried) sind nämlich gerade mit der bayerischen Auswahl (und ein paar Nürnbergern, Allgäuern und Regensburgern) in Duisburg erstmals deutscher Futsalmeister geworden, nach Siegen gegen Thüringen, Baden, Niedersachsen, Hamburg und Südwest. Schau, FC Bayern, so geht das.