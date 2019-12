Jahrelang hatten sie in Haching Sponsoren für ihre Fußballer gesucht. Beim Derby am Sonntag gegen die Löwen konnte man nun all den Firmen, die ihre Slogans auf der digitalen Bande an der Osttribüne platzierten, kaum mehr folgen. Eine Tankstelle, ein Badezimmer-Designer, eine Bank, eine Autowerkstatt waren dabei - und eine Umzugsfirma mit dem klingenden Namen Schweinsteiger. Der erste Gedanke: Hat der Basti, jener von den Bayernfans als "Fußballgott" verehrte Balltreter, die geplante Übersiedlung mit Frau und Kids aus den USA ins Tiroler Land also nicht dem Zufall überlassen, sondern flugs ein eigenes Unternehmen gegründet? Klar, Schweini ist ein echter Macher; einer, der vorangeht, selbst wenn es darum geht, Schränke, Betten und die Skiausrüstung über den großen Teich zu transportieren. Doch ganz so ist es nicht: Wie der Blick ins Netz verrät, gibt es Schweinsteiger Umzüge schon seit 1883. Und damit viel länger als den Fußballgott.