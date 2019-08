18. August 2019, 19:26 Uhr Kurze Ecke KURZE ECKE

Es läuft mal wieder ganz gut für den FC Bayern München zum Saisonstart - doch doch, natürlich! Die meisten Mannschaften haben ihre Pflichtaufgaben mehr als erfüllt. Die Bayern-Frauen gewannen mit dem Ex-Freiburg-Trainer in Freiburg gegen den Ex-Bayern-Trainer 3:1. Noch souveräner spielten die U19- und die U17-Junioren, beide siegten auswärts 4:0. Vielen Talenten traut man den Sprung in den Profikader zu. Dann hätte sich der 70-Millionen-Euro-Campus ja endlich gelohnt. Nur: Anstatt mal einen eigenen Zögling in der Bundesliga einzusetzen, werden permanent Jugendliche nachgekauft. Ein Unentschieden gegen Hertha hätten indes womöglich Mai, Will und die anderen auch hinbekommen.