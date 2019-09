Der "Hexenkessel" steht, wenn man nicht gerade den Gangsterfilm von Martin Scorsese aus dem Jahr 1973 meint, für brodelnde Atmosphäre in einem Stadion oder einer Halle. Oder, wenn man den Begriff nicht ganz so eng fasst, einem Festzelt. So gesehen ist die Wiesn derzeit ein einziger Hexenkessel, im Hacker' oder ballermannartigen Schottenhamel' ist die Stimmung schon mittags am Kochen. Wer ein bisschen Luft zum Atmen und Freiraum gebraucht hat zum Wiesn-Auftakt, der konnte sich bei Spitzensport wunderbar besinnen. Im Olympiastadion fand sich jedenfalls überall noch ein lauschiges Plätzchen auf den grünen Schalensitzen, um das rasante Rugbyspiel auf dem Rasen beim Oktoberfest 7s zu verfolgen. Kein Gedränge, kein Kampf um die nächste Mass, kein Hexenkessel. Es ist so schön, wenn nicht immer alles brodelt.