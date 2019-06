16. Juni 2019, 18:47 Uhr Kurze Ecke Kaufkraftverlust

Mit 18 neuen Spielern hat Regionalliga-Aufsteiger SV Türkgücü München die Saisonvorbereitung aufgenommen. Und es dürften noch ein paar mehr werden: Der erste Test gegen den "normalen Landesligisten" Freising endet 1:1.

Seit Pfingstmontag scheucht Reiner Maurer seine Spieler über den Rasen. Der ehemalige Trainer des damaligen Fußball-Zweitligisten TSV 1860 München hat fünf Wochen Zeit, ehe sein neues Team als Aufsteiger in die Regionalliga Bayern startet. Beziehungsweise das, was mal ein Team werden soll: 18 Spieler mit Erfahrung in höheren Klassen hat der SV Türkgücü-Ataspor München nach dem Durchmarsch aus der Landesliga geholt, und es dürften noch mehr werden bis zum ersten Punktspiel am 13. Juli beim SV Schalding-Heining. Dass es noch dringend Verstärkung braucht, zeigte das erste Testspiel gegen den SE Freising, den die Türken 2018 noch kurz vor der Ziellinie als Meister abfingen: Die Partie endete 1:1. "Es war ein schwerer, harter Test für uns", sagte hinterher - Alexander Plabst, Freisings Coach: "Wir sind schließlich nur ein normaler Landesligist." Dem SV Türkgücü sollte das zu denken geben. Noch ist Zeit für ein paar Zukäufe.