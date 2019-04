14. April 2019, 19:13 Uhr Kurze Ecke Kalles Gedanken

Eine Lagerfeuer-Party zum Titelgewinn der Bayern-Kicker mit Kartoffeln in der Schale? Das siebte Halbfinalspiel der Münchner Eishockey-Bullen im März? Wer soll da noch durchblicken bei den Planungen der Münchner Topklubs.

Plant der FC Bayern München tatsächlich eine Lagerfeuer-Party im Stadion nach dem letzten Spieltag? Karl-Heinz Rummenigge hat das doch verraten, oder nicht? "Ich sag' immer: Jetzt muss der Bauer die Kartoffeln einfahren, und jetzt ist die Kartoffel heiß. Und die müssen wir dann eben hoffentlich am letzten Spieltag in Form der Schale gemeinsam essen." Heißt doch ganz klar, dass die Schale am Erdapfel dranbleibt, wenn er sie zu schnabulieren gedenkt. So wie man die Dinger halt in einem Kartoffelfeuerchen zubereitet. Danke, danke, danke, danke, kann man da nur sagen. Oder sind ihm da nur ein paar Gedanken durcheinandergerutscht? Ist auch schwierig, im Eifer des Gefechts den Überblick zu behalten. Der EHC München ist ein ganzes Stückchen weiter von jedem Meisterfeiergedanken entfernt, wäre wohl sowieso ein gemeinsames Eisessen, hihihi. Jetzt geht es erst mal in die siebte Halbfinalpartie, "am 16. März", wie der Klub mitteilt. Könnte eng werden.