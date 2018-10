21. Oktober 2018, 20:33 Uhr Kurze Ecke Grasgeflüster

Von Sebastian Winter

Achtung, Fußball-Amateurklubs: Die Eurogreen GmbH, Partner des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) im Bereich Sportplatzpflege - der BFV schreibt Sportplatzpfelge, aber das sei hier nur am Rande erwähnt - bietet Interessierten die Teilnahme am kostenlosen Sportplatzpflegeseminar. Wann? 15. November. Wo? In Eibelstadt, einem lieblichen, von saftigen Wiesen und Hängen umgebenen unterfränkischen Weinörtchen. Wie lange? Drei Stunden. Leitung? Dr. Harald Nonn, Vorsitzender der Deutschen Rasengesellschaft, ja, liebe Grasflüsterer und Graswurzelarbeiter, die gibt es wirklich. Seminarinhalte: Sportplatzbeläge unter der Lupe; Nutzungssteigerung durch effektive und umweltgerechte Sportplatzdüngung; Verbesserung der Wasser- und Luftdurchlässigkeit durch Lockern und Schlitzen; das richtige Saatgut zur rechten Zeit. Und, als unbestrittener inhaltlicher Höhepunkt, ein Platzwart der neuesten Generation: CutCat® 2.0 - der Mähroboter: effektiv, kostengünstig, abgasfrei (wichtig in Zeiten der Dieselaffäre). Noch ein paar Daten gefällig? 3,6 km/h schnell, 12-stufig einstellbar. Boah. Und erst der Preis: 15 000 Euro. Schnäppchenalarm!