Immer und immer wieder richtete der grantige Fan des FC Deisenhofen das Wort an den Linienrichter, der von rechts nach links und wieder zurück unmittelbar vor ihm vorbei tänzelte. "Jetzt hast sogar du mal was richtig gesehen", blaffte er den Regelhüter an, als dieser auf Abseits eines Pipinsrieder Stürmers entschied. Schon kurz danach gab's wieder Saures: "Du kriegst echt gar nichts mit!", raunzte der Anhänger. Stoisch ertrug der Assistent die ständigen Beschimpfungen, sogar Pipinsrieds Trainer Fabian Hürzeler schaltete sich zwischenzeitlich ein und mahnte den Fan zur Ruhe. Man mag den Frust des Fußball-Liebhabers verstehen, schließlich kam der Verein seines Herzens gewaltig unter die Räder, am Ende stand eine 2:7-Abreibung im sogenannten Spitzenspiel Zweiter gegen Erster. Kleiner Hinweis an den Fan: Für diese epische Niederlage kann der wackere Fahnenschwenker an der Linie nun wahrlich nicht verantwortlich gemacht werden.