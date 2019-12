"Willst du dein Team oben sehen, musst du die Tabelle drehen", heißt ein altes Fußball-Bonmot für Fans erfolgloser Vereine. Die Freunde des VfR Garching könnten diesem Sprüchlein folgen, wobei sich eine umgekehrt aufgehängte Regionalliga-Rangliste eher nicht als Christbaumschmuck eignet. Dass man das Jahr 2019 auf dem letzten Platz ausklingen lassen würde, hätte sich nur dann vermeiden lassen, wenn das für Samstag angesetzte Nachholspiel gegen den Vorletzten Memmingen mit sieben Toren Unterschied gewonnen worden wäre. Nun ja, dazu kam es dann nicht, weil die Partie erst gar nicht stattfand. Eine Platzkommission hatte am Donnerstag festgestellt, dass der Rasen im Stadion am See stark unterkühlt sei. Gegner Memmingen äußerte sich leicht verschnupft via Pressemitteilung, die Allgäuer hätten wohl gerne gespielt. Nicht um die Tabelle umzukehren, sondern um sie ein wenig zu begradigen.