1979 war ein Jahr der welthistorischen Umbrüche. Ein Historiker hat sogar mal ein Buch über dieses Jahr der Zeitenwende verfasst. Wieso er dabei ausgerechnet die Gründung der Munich Cowboys vergaß? Das bleibt rätselhaft.

Nato-Doppelbeschluss. Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan. Boatpeople flüchten aus Südvietnam. Unfall im Atomkraftwerk Harrisburg. Als erster chinesischer Staatschef reist Deng Xiaoping in die USA. Dann natürlich die erste Weltklimakonferenz. Das Jahr 1979 war so voller welthistorischer Umbrüche, dass ein Historiker namens Frank Bösch sogar ein Buch darüber verfasst hat, "Zeitenwende 1979". Zu erwähnen vergaß er darin allenfalls die Geburtstage von Maite Kelly, Lúcio und Demond Greene - und natürlich die Gründung der Munich Cowboys. Letzteres ist besonders seltsam, denn das war ja nun wirklich eine echte Zeitenwende, zumindest für die Cowboys und ihre Fans. Und das im Jahr des allerersten deutschen Finales im American Football! Nun gut, auch Historiker können nicht an alles denken. Das Heimspiel am Samstag gegen die Allgäu Comets übrigens sahen fast 2000 Zuschauer. Um genau zu sein... - naaa? Richtig: 1979.