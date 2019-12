Die Alpenvolleys müssten eigentlich Experten sein im Fach Geographie. Seit gut zwei Jahren pendeln sie zwischen Hauptsitz Innsbruck und Zweigstelle Unterhaching zu Heimspielen hin und her. Samt Container mit Volleyball-Accessoires. Inzwischen dürften sie jeden Schneekrümel der Nordkette kennen, um die sie herumfahren. Und jeden Stein der Münchner Schotterebene, in der Unterhaching liegt. So verwundert es etwas, dieses geografische Nichtwissen: "Wir reisen in 10 Tagen beinahe einmal um die Welt (~ 6000 Kilometer) und gewinnen alle Spiele vor Weihnachten!" Das war die Wette im Büro der Alpenvolleys vor den Spielen in Giesen, Finnland und zuhause gegen Lüneburg. Der Erdumfang beträgt aber rund 40 000 Kilometer, der Durchmesser gut 12 000 Kilometer. Jules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde (vielleicht mit dem Raketenbohrer von Dr. Snuggles) hätten sie also geschafft. Wetten?