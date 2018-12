23. Dezember 2018, 18:46 Uhr Kurze Ecke "Eingeschweißt"

Die Alpenvolleys sprechen vor dem Spiel gegen Frankfurt von einer "eingeschweißten Truppe", auf die sie treffen. Wie wahr: Der Tabellenführer verliert erstmals.

Von Andreas Liebmann

Die Verpackung macht den Unterschied, wann ist das besser zu sehen als an Heiligabend. Oder am Tag vor Heiligabend. Da spielte Bundesliga-Tabellenführer Hypo Tirol Alpenvolleys bei den United Volleys aus Frankfurt, die der Spitzenreiter im Vorhinein mit Sicherheit nicht als Geschenk wahrgenommen hatte. Oder doch? Oder als etwas Essbares, das man mal schnell unter dem Tannenbaum im Wohnzimmer verputzen kann, bevor die Präsenteschlacht startet? Jedenfalls bezeichneten die Alpenvolleys ihren Gegner in einer Pressemitteilung vom Samstag als "eingeschweißte Truppe". Womöglich rochen die Spieler der United Volleys auch etwas streng vor dem Duell mit den ungeschlagenen Deutsch-Österreichern. Angstschweiß? Mitnichten. Die United Volleys spielten wie eine eingeschweißte, äh, zusammengeschweißte Truppe - und fügten den Alpenvolleys beim 3:0-Erfolg die allererste Saisonniederlage in der Liga zu.