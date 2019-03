3. März 2019, 19:25 Uhr Kurze Ecke Ein ganz Großer

Heimstettens neuer Niederländer Ali Ulusoy ist laut einem Internetportal nur einen Meter groß. Also 84 Zentimeter größer als ein Fußball und 16 Zentimeter größer als der kleinste Gewichtheber der Welt. Merke: Glaube nicht alles, was im Internet steht!

Ach ja, richtig: Ali Ulusoy. Neu aus der zweiten holländischen Liga. Hervorragender Junge. Auf Nachfrage hatte Heimstettens Fußballtrainer Christoph Schmitt den Neuen selbstverständlich präsent, es ist also nicht so, dass er ihn im Training nicht bemerkt oder für einen ungünstig auf dem Rasen herumstehenden Zuschauer gehalten hätte. Jeden Tag kommt es ja auch nicht vor, dass einer aus einer zweiten europäischen Liga zum Kader stößt. Trotzdem hatte Schmitt den Zugang im Gespräch vor dem Start in die Restrunde zunächst vergessen. Seltsam. Andererseits: Laut Steckbrief im Fußballportal fupa ist Ulusoy exakt einen Meter groß. Steht da! Also 16 Zentimeter größer als Aditya Dev, einst der kleinste Gewichtheber der Welt. 84 Zentimeter größer als ein Ball. Quasi so groß wie Dev und Ball gemeinsam. Kann man mal übersehen. Nach dem ersten Einsatz lässt sich festhalten: Auf dem Rasen wirkt Ulusoy größer.