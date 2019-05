5. Mai 2019, 19:48 Uhr Kurze Ecke Echter Superheld

Ein großer wuchtiger Mann mit dem Spitznamen Danger rettet die Handballer aus dem Hachinger Tal vor dem Abstieg.

Was tun, wenn einem das Wasser bis zum Hals steht und man nicht weiß, wie man aus dem Schlamassel herauskommt? Idealerweise einen Superhelden verständigen, der die Sache unbürokratisch regelt. Bei den Handballern im Hachinger Tal haben sie einen großen, wuchtigen Mann, der normalerweise an den Wurfkreisen der Gegner für Gefahr sorgt - weshalb man ihm in der Branche den Kampfnamen "Danger" gegeben hat. Derzeit ist Johannes Borschel, wie er bürgerlich heißt, jedoch verletzt, also haben sie ihn bei HT München im Bayernliga-Abstiegskampf als Interimstrainer eingesetzt. Mit durchschlagendem Erfolg, denn nach Siegen gegen Landshut und am Samstag gegen Eichenau hat Danger die Gefahr gebannt. Und zieht nun nach Bruck weiter, nicht dass sich da demnächst auch noch ein Abstiegsgespenst breit macht.