Der Nachname Krautschneider ist recht lang, weshalb ihm oft aus Platzgründen nur ein "S." auf der offiziellen Mannschaftsaufstellung vorangestellt wird. Nun ist S. Krautschneider ein durchaus bekannter Spieler im gehobenen Amateur- ja, sogar im Profifußball, er spielte schon beim FC Schweinfurt. Aktuell hat er bereits 14 Tore und 13 Assists gesammelt. Im Prinzip ist er bekannt wie ein bunter H. Aber so langsam geht uns der Platz aus für das, was wir eigentlich sagen wollen, deshalb in Kürze: Beim Derby des T. Dachau gegen den F. Pipinsried wurde S. Krautschneider vom Stadionsprecher mit den Worten vorgestellt: "S. Krautschneider - der Vorname ist nicht bekannt!" Ist er doch, aber was soll's: In der S. 2020/21 spielt P. wahrscheinlich eh wieder in der R.-, und Dachau weiter in der B.-Liga.