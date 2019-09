Der Disziplinarausschuss der DEL 2 hat gegen die Tölzer Löwen ermittelt. Nicht etwa wegen der Anstiftung zu einer schweren Straftat. Am Samstag, 11.05 Uhr, hatte der Eishockey-Zweitligist eine Mail verschickt mit dem Betreff: "Die Höhle der Löwen soll explodieren." Ein Aufruf zu einem Sprengstoff-Attentat? Nicht doch! Lediglich der Versuch, gegen die Heilbronner Falken am Sonntag mehr als 3500 Zuschauer in die Arena zu locken. Bereits sanktioniert ist dagegen Shawn Weller. Für seinen groben Check am Freitagabend beim 3:2 in Kaufbeuren gegen den Kopf des ehemaligen Tölzers Valentin Gschmeißner brummte das Strafgericht dem rotbärtigen Stürmer vier Spiele Sperre und eine Geldstrafe auf. Übrigens: Die Höhle der Löwen steht noch.