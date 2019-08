4. August 2019, 19:27 Uhr Kurze Ecke Amateure for Future

Die Bayern treffen im Supercup gegen Dortmund exakt null Mal. Dafür fallen in der Bayernliga die Tore wie reife Früchte - satte 43 waren es an diesem Wochenende. Schade nur, dass der Zuschauerzuspruch zu wünschen übrig lässt.

Die unteren Spielklassen haben am vergangenen Wochenende erneut erfolgreich gegen den Saisonstart der Profifußballer protestiert. Während sich der Drittligist SpVgg Unterhaching nur zu einem einzigen Tor mühte und dem FC Bayern München im letzten Testspiel namens Supercup kein einziger Treffer gegen Borussia Dortmund gelang, waren viele Bayernliga-Partien an Attraktivität kaum zu überbieten. In der Bayernliga Süd fielen am Wochenende 43 Tore (4,77 Tore im Schnitt), am Wochenende davor waren es 44. Die SpVgg Kammerberg stellte beim 9:0 gegen Türk Ingolstadt einen vorübergehenden Saisonrekord auf. Ob die "Amateure for Future"-Bewegung künftig mehr Zuschauer anzieht, ist aber fraglich: Aus anderen Ligen heißt es, man solle volle Stadien mal den Profis überlassen.