Für die Drittligafußballer der SpVgg Unterhaching ging es zuletzt rasant abwärts; aber nicht in der Tabelle, sondern beim Canyoning im Tessin, wo Trainer Claus Schromm seine zu einem abenteuerlichen Teambuilding-Seminar versammelte.

Zuletzt sind die Unterhachinger Fußballer ganz schön abgestürzt. Aber nicht etwa so wie in der Rückrunde der vergangenen Saison, als sie sich durch eine rätselhafte Negativserie zunächst aus dem Kreis der Aufstiegsaspiranten verabschiedeten, um gegen Ende noch so richtig deftig in den Abstiegsstrudel zu geraten. Nein, diesmal war der Verlust an Höhenmetern absolut selbstbestimmt und hatte auch gar nichts mit den Leistungen auf dem Fußballfeld zu tun. Der Tross hatte sich ins Tessin begeben und sich dort zwecks Teambuilding auf ein Naturabenteuer eingelassen. Canyoning wird es genannt, wenn man Gipfel erklimmt, um anschließend von oben in den Gebirgsfluss in der Schlucht zu springen - oder sich zumindest dorthin abzuseilen. Die Spieler hatten Spaß, sogar der junge Stürmer Stephan Mensah, der nicht richtig schwimmen kann, aber trotzdem ins Wasser gehüpft ist. Wer sich das traut, dem muss auch vor der dritten Liga nicht bange sein.