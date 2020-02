Manohar Faupel geht es gut. Puh! Gott sei Dank, denn davon war am vergangenen Donnerstag wahrlich nicht auszugehen. "Sorry, das vorherige Bild war das falsche, hier das richtige!", so lautete per E-Mail sein Lebenszeichen. Fairerweise muss man des besseren Verständnisses wegen wohl hinzufügen, wer Manohar Faupel überhaupt ist: nämlich der Manager des Volleyball-Erstligisten Eltmann, dessen Verein gerade trotz einer Insolvenz weiterspielt. Faupel kümmert sich in der ungemütlichen Lage auch um die Pressearbeit, wobei er offenbar ein falsches Foto versandt hatte. Kein Problem, lässt sich ja austauschen. Dann aber schrieb Faupel: "Sorry, das vorherige Bild war das falsche, hier das richtige!" Und ehe man sich wundern konnte, legte er nach: "Sorry, das vorherige Bild war das falsche..." Kurz darauf wieder. Und wieder. 20 identische Mails mit Foto. Hatte er aus Wut über die Niederlage gegen die Alpenvolleys Haching zu oft auf die Tastatur gehämmert? War er etwa entkräftet zusammengebrochen und lag nun hilflos über dem Schreibtisch, den Kopf auf der Enter-Taste? Sollte man einen Notarzt verständigen? Die Entwarnung folgte tags darauf. Manohar Faupel entschuldigte sich für ein Server-Problem. Das Foto war übrigens das Richtige.