Kennen Sie Kinsey Wolanski? Nein? Slalom-Weltcup, Schladming? Richtig, so heißt die dralle Flitzerin, die dem Südtiroler Alex Vinatzer beim österreichischen Nachtslalom fast in die Quere gekommen wäre. Beim Nacktslalom, hihihi, wie der Boulevard tiefenscharf gewortwitzt hat. 2000 Euro Strafe und ein Schladming-Verbot sind zu verschmerzen, der Werbewert dürfte für das 22-jährige Instagram-Model um ein Vielfaches höher sein. Hätte auch ins Auge gehen können. Wie vor drei Jahren beim Oktoberfest 7s im Olympiastadion, als ein Gefahrensucher, nur mit Star-Wars-Maske bekleidet, beim Finale zwischen Fidschi und Australien zwischen den Teams hindurch flitzte. Interessierte bloß keinen Spieler. Also flitzte der Sturmtruppler hin und her; aber erst, als er den Ball vom Anspielpunkt klaute, erbarmten sich ein paar Ordner und fingen ihn ein. Hätte das einer der anwesenden Rugby-Büffel übernommen - wie gesagt, kann ins Auge gehen.

Kinsey Wolanski ist Wiederholungstäterin. Schon beim Fußball-Champions-League-Finale 2019 flitzte sie leicht bekleidet über das Spielfeld in Madrid. Das kostete 15 000 Euro und brachte ihr zwei Millionen Abonnenten. Soll noch einer sagen, im Netz treibt sich Deppenvolk herum. "Ich fühle mich super und könnte weinen", teilte die Blondine danach auf ihrem Insta-Kanal mit, natürlich im sehr knappen Bikini. Sie habe es im Übrigen getan, das Flitzen, um "aus meiner Komfortzone zu kommen". Ah ja.

Auch die Handballer des TuS Fürstenfeldbruck flitzten kürzlich aus ihrer Komfortzone, aber nicht des Selbstzwecks wegen. Der Aufstieg in die zweite Liga steht im Raum und der kostet. Also sind sie eine Wette eingegangen: Wenn 150 Trikotsponsoren zusammenkämen, würden sie ins Pucher Meer springen, im Winter, nackig. Hat geklappt, das Wasser hatte vier Grad. Auffällig viele Frauenmannschaften haben im Übrigen gespendet, aus Ebersberg, aus Forstenried, aus Haar. Kinsey Wolanski war nicht dabei.

Vielleicht fährt sie ja aber mal mit einem Herrschinger Volleyballer mit. Die spielen gerne Fan-Taxi und nehmen Zuschauer im Auto mit von München nach Herrsching. Und wer will, darf auch mit in den Ammersee hüpfen, nackig natürlich. Komisch? I wo, ist doch schließlich der "Geilste Club der Welt". Im Gegensatz zu den Fußballprofi-üblichen Protzkarossen sind die Volleyballer-Taxis außerdem recht kleine Flitzer. Womit wir wieder beim Thema wären.

Wenn die Münchner Basketballer, die sich in der Modestadt Mailand gerade wieder mal die Lederhosen haben ausziehen lassen, ein bisschen generös sind, dann lassen sie die Herrschinger Volleyballer auch im Audi Dome spielen. Dann könnten die bald in umgekehrter Richtung mit den Fans von Herrsching zu den Spielen nach München flitzen. Der Olympiasee ist auch nicht weit und nebenan spielt der MSC Hockey. Gab es schon mal Flitzer bei einem Hockeyspiel?