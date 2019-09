Ist doch klar, dass man von denen, die mehr Lebenserfahrung haben, Tipps fürs eigene Fortkommen einholen kann. Schließlich bilden Parlamente nicht umsonst einen "Ältestenrat", um den noch nicht mit allen Wassern gewaschenen Abgeordneten in kritischen Situationen den Weg zu weisen. Nun ja, im aktuellen Ältestenrat des Bundestags sitzt auch ein 30-jähriger AfD-Mann aus Nordrhein-Westfalen, aber so genau muss man es nicht nehmen.

Also gut, anderes Beispiel: Die uralte Morla, eine Schildkröte aus Phantasien, galt dort als weisestes Wesen weit und breit, weshalb der Abenteurer Atréju sie um Hilfe bat in seinem Kampf, die Kindliche Kaiserin zu retten. "Die unendliche Geschichte", Michael Ende. Okay, das Werk ist nicht mehr ganz taufrisch, hat nun auch schon 40 Jahre auf dem Buckel.

Dann greifen wir eben ins Regal der Neuerscheinungen und finden dort Kerstin Schweighöfers Buch "100 Jahre Leben - welche Werte wirklich zählen", in dem sich die Autorin mit zehn Menschen unterhält, die auf eine außerordentlich lange Lebensdauer zurückblicken. Beispielsweise mit einer Ungarin, die ihr folgende Lehre mit auf den Weg gab: "Warte nicht drauf, dass ein anderer freundlich zu dir ist. Sei selbst freundlich und schenke ihm als erste dein Lächeln! Wetten, dass ein Lächeln zurückkommt?"

Da haben wir doch elegant den Bogen geschlagen zur schönsten Nebensache der Welt, auch wenn ein breites Grinsen im Fußball ja eher als Provokation denn als kumpelhafte Kontaktaufnahme gewertet wird. Zuletzt ist in Rudi Gutendorf ein Trainer abgetreten, der oft ein Lächeln auf den Lippen hatte. Und der zwar nur knapp ein Zehntel des Lebensalters von Methusalem erreichte, in seinen 93 Lebensjahren jedoch die Welt so eifrig bereiste wie Marco Polo und Kolumbus zusammen. Gutendorf hat Menschen an exotischen Schauplätzen das Fußballspielen gelehrt, auf Barbuda, in Botswana, auf den Fidschi-Inseln. Und beim HSV.

Derart erfahren ist im Großraum München nur Toni Plattner, der war in Ismaning, Lohhof, Eching und Hallbergmoos. Und nun, mit 70, will er den SV Dornach erstmals in die Landesliga führen. Damit ist Plattner mittlerweile eine der Ausnahmen im Münchner Fußball-Kosmos. Denn auch in der Metropolregion haben längst die Vertreter der Generation Nagelsmann den routinierten Trainergurus den Rang abgelaufen: Beim SV Heimstetten führt Christoph Schmitt, 34, das Regiment, beim VfR Garching ist Philipp Bönig, 39, seit Saisonbeginn neuer Coach. Dachaus Spielertrainer Fabian Lamotte ist 36, der Pullacher Alexander Benede 31 Jahre alt. Und das Duo, das den FC Pipinsried in die Regionalliga zurückhieven soll, ist ebenfalls noch im Studentenalter: Muriz Salemovic wurde gerade 31, Fabian Hürzeler ist zarte 26.

Nur bei Türkgücü haben sie im Sommer einen jüngeren (Andreas Pummer, 37) gegen einen älteren ausgetauscht: Reiner Maurer wird im Februar 60. Und Frank Schmöller, 53, ehemals Profi in Berlin, Haching und Belgien, der neuerdings die Löwen-Talente in die Spur bringen soll, ist mit seinen 53 auch schon eher ein Silberrücken unter den Fußballtrainern. Da greift es dann doch noch, das Prinzip, dass man von der Lebenserfahrung anderer durchaus profitieren kann.