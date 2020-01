Ein Duell unter Nachbarn, örtlich wie in der Tabelle, das verspricht Spannung, Nervenkitzel, dichte Atmosphäre. Spieler und Zuschauer geben alles - ein Derby eben. Und Derbys, das haben sie mit Pokalspielen gemein, haben ihre eigenen Gesetze. Also: Der FC Deisenhofen, Tabellensechster, empfängt den TSV Neuried, Tabellenvierter, zum Verfolgerduell in der Regionalliga. Beide Orte trennen nur rund 20 Kilometer, vor diesem Spiel sind es in der Tabelle fünf Punkte. Das verspricht eine Partie auf Augenhöhe - ein Derby eben. Deisenhofen geht schnell in Führung durch Nikolaos Gkasimpagiazov (2.), und ehe die Neurieder Gkasimpagiazov fertig buchstabiert haben, erzielt Marco Finster einen Hattrick; noch vor der Pause erhöhen Martin Mayer und David Lucksch auf 6:0. Am Ende unterliegt Neuried, das trotzdem Vierter bleibt, jetzt allerdings nur noch zwei Punkte vor Deisenhofen, 0:9 - ein Debakel. Futsal hat eben seine eigenen Gesetze.