Wer mit Marie Lang in den Ring steigen will, der sollte wissen, worauf er sich einlässt. Denn sie ist nicht nur Modedesignerin, sondern Kickbox-Weltmeisterin in sechs Klassen - und seit 37 Kämpfen ungeschlagen. Das dürfte auch noch eine ganze Weile so bleiben, denn wann der nächste Kampf stattfinden kann, steht wegen der Corona-Pandemie gerade im Kontaktsport Kickboxen in den Sternen. Lang fiel nach den Absagen ihrer Duelle im Frühsommer in ein Motivationsloch. Sie nahm zu, bis sie sich nach ein paar Wochen so unwohl fühlte, dass sie die Reißleine zog. Durch bewusste Ernährung, hochintensives Intervalltraining und Laufen nahm sie binnen acht Wochen acht Kilogramm ab. Ihr Tipp an Freizeitsportler: Ziele setzen! Egal, ob man sich einen Lauf von fünf oder zehn Kilometern vornimmt oder einfach nur etwas Gewicht verlieren möchte.

Skyboxing-Workout

Skyboxing verbindet Kickboxen und Functional Fitness und ist durch den hohen Kalorienverbrauch extrem effizient - aber auch ziemlich herausfordernd.

Für was? Ganzkörpertraining, Kraft, Ausdauer, Rumpfstabilität.

So geht's: Man ist immer in Bewegung, beim Hampelmann, Schattenboxen, Schritten nach vorne, hinten oder zur Seite, Kicks nach vorne und hinten. Mit Musik macht es mehr Spaß, dazwischen immer wieder kleine Pausen machen.

Wie lange? Bis zu 30 Minuten.