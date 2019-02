24. Februar 2019, 20:41 Uhr Interview "Ohne Medienpräsenz ist es schwer"

Der DTTB-Ehrenvorsitzende Hans Wilhelm Gäb über Spitzensport in der Nische.

Von Andreas Liebmann

Der Mann, ohne den dieser Abend kaum möglich gewesen wäre, erschien fast unbemerkt. Ein Rucksäckchen auf dem Rücken und auf einen Gehstock gestützt, stieg er die Stufen der Tribüne hinab zu seinem Ehrenplatz in Reihe eins. Sechs Stunden Autofahrt hatte Hans Wilhelm Gäb auf sich genommen, zwei Stunden Stau - eine Tortur für einen 82-Jährigen, dessen Beine nicht mehr ganz so wollen wie er selbst. Doch Timo Boll, als dessen Mentor er gilt, mit seinem Verein Borussia Düsseldorf, für den er so viel bewegt hat, im Münchner Audi Dome spielen zu sehen, als Gastgeber in der Halle des FC Bayern München, dem Gäb seit seiner Zeit im Verwaltungsbeirat eng verbunden ist, das war dem Ehrenpräsidenten des Deutschen Tischtennis-Bunds die Reise wert.

SZ: Herr Gäb, wie groß war die Verlockung, am Nachmittag einen Zwischenstopp in der Allianz Arena einzulegen?

Hans Wilhelm Gäb: Gering. Das hätte ich zeitlich nicht geschafft.

Aber Sie haben mitbekommen, wie die Bayern gegen Hertha gespielt haben?

Na klar. Ich bin allerdings nicht mehr regelmäßig im Stadion.

Wie fühlt es sich für Sie an, dass zwei jener Vereine, in denen Sie über Jahre gewirkt haben, also Borussia Düsseldorf als Gastgeber und der FC Bayern als Hausherr, heute so eng zusammengefunden haben?

Ach, das ist ja mehr zufällig entstanden, weil sich beide Vereine für identische soziale Zwecke einsetzen, für die Kinderhilfe Organtransplantation, die sich um organkranke Kinder und deren Eltern kümmert.

Was in beiden Fällen aber weniger mit Zufall als mit Ihrer Person zu tun hat. Sie haben die Stiftung schließlich gegründet.

Klar, ich habe damals natürlich versucht, auch bei Bayern München Kontakte zu nutzen. Karl-Heinz Rummenigge war bei mehreren unserer Veranstaltungen und hat an dem Schicksal der Kinder emotional Anteil genommen. Er ist ja auch vielfacher Familienvater. Eines Tages endete das mit seinem Angebot, dass der Verein eine Patenschaft für die Stiftung übernimmt.

"Absolute Weltklasse“: Hans Wilhelm Gäb, 82, ist zufrieden mit dem Erstligaspiel in München. (Foto: Revierfoto)

Dieser gute Zweck hat nun für einen Tag die beiden Rekordmeister zusammengeführt, und so auch die Stadt München mit Weltklassetischtennis in Kontakt gebracht. Das gab es viele Jahre nicht mehr.

Oh ja, da muss man einige Generationen weit zurückgehen: zu Conny Freundorfer...

...einem gebürtigen Freisinger, der neun Mal deutscher Einzelmeister war und in der Liga für Milbertshofen spielte...

...und der in seiner Dominanz der Vorgänger von Eberhard Schöler war. Der wiederum war der Vorgänger von Jörg Roßkopf...

...dem Bundestrainer. Das letzte Großereignis in München war der European Nations Cup Anfang der Neunziger, in dieser Halle, als sie noch Rudi-Sedlmayer-Halle hieß. Sie waren damals Chef des deutschen und des europäischen Tischtennisverbands, das Doppel Jörg Roßkopf/Steffen Fetzner hatten gerade mit einem WM-Titel und einer Olympia-Medaille einen kleinen Tischtennis-Boom in Deutschland ausgelöst. Was ist daraus geworden?

Der hat sich nicht gehalten. Dieser Boom wurde ja vor allem durch die Medienberichterstattung getragen. Das waren zwei sehr interessante junge Leute, zwei originelle Typen, die sich auszudrücken wussten. Zudem war die Dominanz des Fußballs damals noch nicht so gegeben. Aber heute ist unsere Sportart im Wesentlichen durch den Fußball völlig in den Hintergrund gedrückt worden. Ohne Medienpräsenz ist es schwer, sich zu behaupten.

Wie wichtig finden Sie dann Veranstaltungen wie diese hier?

Das ist eine gute Werbung für diesen großartigen Sport: dass man mal live sehen kann, welche Dynamik und Athletik sich hier verbinden. Am Bildschirm erkennen das die Leute ja nicht. Die Leistung von Timo Boll und Hugo Calderano heute war absolute Weltklasse.

Mit Roßkopf und Fetzner hat Deutschland in München zweimal den European Nations Cup gewonnen, 1991 und 1992. Dann zog das Turnier der europäischen Topteams nach Bayreuth und Karlsruhe weiter. Genau in dieser Zeit zog sich die Institution TSV Milbertshofen mangels Geld aus der Bundesliga zurück. Bis auf ein einjähriges Intermezzo des TSV Gräfelfing in der ersten Liga kam in München nie mehr etwas Großes im Tischtennis zustande. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Herzensangelegenheiten Hans Wilhelm Gäb, 82, hat schon vieles versucht, um seine Sportart sichtbarer zu machen, auch im Wortsinn. Der rote Wettkampfboden etwa, auf dem Profis heute weltweit spielen, damit der Ball im Fernsehen besser zu erkennen ist, entsprang seinen Ideen. Gäb war selbst Nationalspieler und viele Male deutscher Meister im Doppel, Mixed und mit seinem Heimatverein Borussia Düsseldorf. Unter seinem Vorsitz zwischen 1981 und 1994 professionalisierte sich der Deutsche Tischtennis-Bund. Gäb saß der Deutschen Sporthilfe vor, außerdem war er in seiner Funktion als Opel-Manager ein Jahrzehnt lang im Verwaltungsbeirat des FC Bayern München. Eine spannende Zeit, wie er sagt, damals habe gerade der Stadionneubau angestanden. Für Gäb kamen am Samstag also einige Herzensangelegenheiten zusammen, als seine Düsseldorfer im Audi Dome, wo sonst die Basketballer des FC Bayern spielen, vor mehreren tausend Münchner Zuschauern Werbung für seine Sportart machten. Andreas Liebrandt

Eine schwierige Frage. Der bayerische Verband ist ja nach wie vor der größte deutsche Landesverband, in der Breitenarbeit ist da auch alles okay. Aber wirklich jemanden an die Spitze zu bringen, ist schwer, da haben wir in Düsseldorf vielleicht etwas konzentrierter gearbeitet. Oder jetzt auch Ochsenhausen, ein weiteres Zentrum - wobei immer ein finanzkräftiger Sponsor die Voraussetzung ist, wie in jeder Sportart.

In der ersten Liga gelingt es nur wenigen Vereinen, ihre Hallen zu füllen, und die TV-Präsenz ist trotz riesiger Erfolge von Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov eher gesunken als gestiegen. Was kann man tun?

Ach, ich habe da selbst viele Initiativen unternommen. Ich habe zum Beispiel bei den Öffentlich-Rechtlichen angeregt, bei ihren endlos langen Wintersport- oder Fußball-Übertragungen mit zwei Stunden Vorberichterstattung doch wenigstens mal 20 Sekunden lang tolle Szenen anderer Sportarten abzubilden, damit die Menschen überhaupt mal wieder einen Eindruck davon gewinnen, was sich dort abspielt, ob im Volleyball oder im Tischtennis. Wenn das regelmäßig passierte, kostete das überhaupt keine Sendezeit, und das Material würde heutzutage kostenlos zur Verfügung gestellt. Aber da ist eine geschlossene Front von Ablehnung. Und dass längere Tischtennis-Übertragungen schlechte Quoten hätten, wie es immer heißt: Das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass man da nur mit eineinhalb Kameras arbeitet und das Spiel perspektivisch gar nicht richtig darstellt. Wenn beim Biathlon oder Skispringen nur eine Kamera wäre, kann sich doch jeder vorstellen, wie das wirkte.

Timo Boll hat den FC Bayern gerade recht explizit dazu aufgefordert, künftig Borussia Düsseldorf im Tischtennis Konkurrenz zu machen. Wie finden Sie das?

(lacht) Ich glaube, das war eher eine beiläufige Bemerkung. Timo weiß recht gut, dass die Bayern da eine grundsätzliche Entscheidung getroffen haben. Ich hatte diesen Vorschlag natürlich auch häufig gemacht, als ich beim FC Bayern noch aktiv tätig war. Es weiß ja kein Mensch, dass der internationale Tischtennisverband nach der Zahl seiner Nationen der größte Sportverband der Welt ist - ein Engagement in dieser Sportart wäre deshalb zum Beispiel in Hinblick auf Asien sehr interessant. Aber schon damals hatte mir Uli Hoeneß gesagt, der FC Bayern würde allenfalls mit den Basketballern noch mal etwas probieren. Und das hat er dann ja auch getan.