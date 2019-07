7. Juli 2019, 18:53 Uhr Interview mit Türkgücü-Trainer Reiner Maurer "Ganz ehrlich: Ich habe selten so wenig Druck gespürt"

Ein Gespräch über hohe Erwartungen, sein Verhältnis zu den Münchner Löwen und Wege zurück zur alten Popularität.

Von Stefan Galler

SZ: Herr Maurer, ein Kantersieg gegen das Bayernliga-Spitzenteam Pullach, ein 4:0 gegen den bulgarischen Europa-League-Starter Sofia. Ihre Vorbereitung läuft außergewöhnlich gut. Und das, obwohl die Mannschaft komplett neu zusammengestellt wurde. Worauf führen Sie diese Frühform zurück?

Reiner Maurer: Nun ja, das erste Spiel gegen den Landesligisten Freising (1:1, d. Red.) war nicht gut, eher sogar sehr schlecht. Aber die anderen Partien waren schon sehr gut, etwa das 12:0 gegen Pullach oder das 16:0 gegen Kelheim, ordentlich waren das 6:0 gegen Landsberg oder zuletzt das 5:1 gegen Ingolstadt II. Und ein 4:0 gegen einen bekannten Verein wie Levski Sofia, hinter Razgrad die zweitbeste Mannschaft Bulgariens, ist natürlich spektakulär. Die haben tags darauf gegen den Schweizer Meister Young Boys Bern 1:1 gespielt. Wobei man schon einräumen muss, dass gegen uns nicht nur Stammspieler auf dem Platz waren. Ich fand amüsant, wie sich Levski-Trainer Petar Houbtchev beklagt hat, dass er in den letzten vier Wochen vier Zugänge einbauen musste. Daraufhin habe ich gesagt: Bei mir standen elf Spieler in der Startelf, die allesamt letzte Saison noch in verschiedenen Klubs gespielt haben.

Wie ist das Trainingslager in Bad Gögging gelaufen?

Wir hatten ein überragendes Trainingslager, haben fast immer zweimal täglich trainiert. Die ersten drei Trainingstage waren wegen der Konditionsarbeit ein bisschen anstrengend, das hat man gespürt. Bis auf die Tatsache, dass wir einige Ausfälle haben, bin ich mit der Vorbereitung bisher sehr zufrieden.

Wer fehlt denn?

Marian Knecht und Michael Zant heilen noch Blessuren aus der Zeit vor ihren Wechseln zu uns aus, Furkan Kircicek hat zuerst zwei Schläge abgekriegt und jetzt Adduktorenprobleme, Alexander Sorge plagen muskuläre Probleme, Torwart Franco Flückiger ein schwerer Bluterguss, von dem wir schon dachten, wir müssen ihn aufschneiden. Und jetzt hat sich gegen Levski auch noch Benedikt Kirsch verletzt: Eine heftige Schienbeinprellung nach einem brutalen Foul, für das es zu Recht Rot gegeben hat.

Vom Präsidium wird das obere Tabellendrittel als offizielles Ziel für die erste Regionalligasaison genannt. Ist das angesichts der finanziellen Anstrengungen nicht ein bisschen defensiv formuliert?

Das obere Drittel heißt Platz eins bis sechs. Ich finde, das ist ein vernünftig formuliertes Ziel. Für die Gegner scheinen wir eine Wundertüte zu sein: Die einen sind froh, uns gleich am Anfang zu haben, weil wir da angeblich noch nicht eingespielt sind; und die anderen sagen, wir sind später leichter zu spielen, weil es da sowieso schon intern furchtbaren Krach gibt, wegen der Reservisten, die nicht zum Zug kommen. Was mich zuletzt echt geärgert hat: Einige Spieler haben uns als Druckmittel benutzt, um bei ihren Vereinen bessere Verträge zu bekommen, obwohl wir mit denen gar nicht gesprochen haben.

Wie groß ist der Druck auf Sie als Trainer? Ganz ehrlich: Ich habe selten so wenig Druck gespürt wie jetzt. Bei Sechzig hatte ich jedenfalls im Urlaub mehr Druck als hier in der Saisonvorbereitung. Klar: Präsident Hasan Kivran investiert hier gutes Geld, aber anders geht es in München einfach nicht, wo schon eine Wohnung für Vollzahler nicht unter 1100 Euro zu mieten ist. Und eines ist natürlich auch logisch: Durch die guten Ergebnisse in der Vorbereitung ist die Erwartungshaltung nicht gerade kleiner geworden. Aber es zeigt sich, dass wir hier nur Mentalitätsspieler geholt haben, die bereit sind, jenes laufintensive Spiel, das ich mir vorstelle, umzusetzen. Denn für hohes Pressing und den damit verbundenen Einsatz brauchst du das Einverständnis der Spieler.

fc Bayern München U23 im Testspiel gegen Türkgücü München (Foto: fcbayern.com/oh)

Wie ist Ihr Umgang mit dem Präsidenten Hasan Kivran, ohne den es das Projekt Türkgücü nicht geben würde? Und wie kam damals der Kontakt zustande?

Der Kontakt kam über unseren Kaderplaner Robert Hettich zustande, er hat mich beim Verein ins Gespräch gebracht. Der Präsident hat mich auf seine Empfehlung hin ausgewählt. Ich habe Hasan Kivran als sehr angenehmen Menschen kennengelernt. Er ist sehr fußballinteressiert, schaut sich viel an. Überhaupt ist der Umgang im Verein unkompliziert, alle sind untereinander per Du. Ich lasse mich ebenfalls von den Spielern duzen, außer einer will das nicht, dann kann er natürlich ,Sie' zu mir sagen (lacht).

Sie sind ebenso wie Kaderplaner Hettich und einige Spieler ein ehemaliger Sechziger. Wie ist es um den ganz persönlichen Ehrgeiz bestellt, es den Löwen irgendwann auf dem Platz zu zeigen? Gibt es da ein Verlangen nach Genugtuung? Immerhin wurden Sie ja in Ihren zwei Amtszeiten von den Verantwortlichen nicht immer so gewürdigt, wie Sie es verdient gehabt hätten, und halten immer noch den besten Punkteschnitt eines 1860-Trainers seit dem Bundesligaabstieg...

Ich belege in dieser Wertung sogar Platz eins und zwei mit meinen beiden Amtszeiten. Es wäre jetzt aber nicht sinnvoll, eine Aussage über den TSV 1860 zu tätigen. Ich fühle keinen Ansporn und würde auch keine Genugtuung verspüren, wenn wir mal gegen die Löwen spielen würden. Sie sind kein Konkurrent in der aktuellen Meisterschaft, und selbst wenn sie das wären, würde ich mich nur unmittelbar vor dem direkten Aufeinandertreffen mit ihnen auseinandersetzen. Und auch wenn mir die Atmosphäre im Grünwalder Stadion gefällt und es mich freut, dass der aktuelle Trainer (Daniel Bierofka, d. Red.) nicht so unter Druck steht, werde ich in der kommenden Saison eher öfter bei unserem Ligakonkurrenten VfR Garching sein als in Giesing.

Zurück zu Türkgücü: Man hat den Eindruck, der Verein geht mit Siebenmeilenstiefeln vorwärts, aber die Infrastruktur kann nicht wirklich mithalten. Wie kommen Sie auf der Bezirkssportanlage an der Heinrich-Wieland-Straße zurecht, die Sie sich ja mit drei anderen Vereinen teilen müssen?

Aktuell haben wir hervorragende Bedingungen, die Plätze sind in perfektem Zustand. Ich weiß aber auch, dass es von November bis vermutlich März katastrophal sein wird, weil die Stadt die Plätze dann immer wieder sperren wird. Gut ist, dass in der Regionalliga die Winterpause lange dauert und wir im Winter auch noch ein Trainingslager in der Türkei absolvieren.

Trainer Rainer Maurer Türkgücü München Einzelbild Aktion Action Porträt Portrait 03 07 2019 Trainer Rainer Maurer (Türkgücü München), Einzelbild, Aktion, Action Porträt, Portrait, 03.07.2019, Heimstetten (Deutschland), Fussball, Testspiel, Türkgücü München - FC Ingolstadt 04 II *** Trainer Rainer Maurer Türkgücü München , single picture, action, action portrait, portrait, 03 07 2019, Heimstetten Germany , football, test match, Türkgücü München FC Ingolstadt 04 II xslx ; maurer (Foto: Sven Leifer/imago/foto2press)

Und wie läuft es mit der Belegung der Trainingsplätze?

Es gibt bisher keine Probleme. Allerdings würde ich während der Saison gerne am Sonntag um 10 Uhr die Regenerationseinheit nach dem Punktspiel ansetzen. Und da finden unzählige Jugendspiele aller vier Klubs auf der Anlage statt. Aber dann trainieren wir halt am Nachmittag, können die Jungs länger ausschlafen.

Mittlerweile haben Sie auf der Bezirkssportanlage einen eigenen Holzcontainer mit einem Raum für die Geschäftsstelle und dem Zimmer für die Mannschaftsbesprechungen, in dem wir auch gerade unser Interview führen.

Ja, hier finden täglich vor dem Training unsere Besprechungen statt, über den Beamer kann ich den Jungs zu jeder Übung animierte Bilder zeigen. Hier werden dann auch die Videoanalysen stattfinden, das ist ja schon seit den Neunzigerjahren meine große Domäne. Damals habe ich die für Sechzig und Unterhaching gemacht. Im Kabinentrakt ziehen sich die Jungs zwar im öffentlichen Bereich um, aber jeder hat einen abschließbaren Spind zur Verfügung. Und die Trainingswäsche muss jetzt auch nicht mehr jeder selbst waschen, wir haben einige Waschmaschinen angeschafft.

Die Infrastruktur passt offenbar, noch aber hält sich der Zuspruch der Fans in Grenzen. Anders als beim letzten großen Türkgücü-Hype vor knapp 20 Jahren kommen zu den Heimspielen bisher nur wenige hundert Zuschauer. Wie sehen Sie die Perspektiven, dass sich das in absehbarer Zeit ändert?

Heimstetten ist als Austragungsort für uns nicht ideal, dort sind wir kein Zuschauermagnet. Ich bin mir sicher, dass wir einen Schub bekommen, wenn wir in der Rückrunde im Grünwalder Stadion spielen. Bis dahin heißt es geduldig sein. Der Verein hat eine lange Durststrecke hinter sich, jetzt müssen wir uns die alte Popularität Stück für Stück erarbeiten. Von unserer Seite versuchen wir alles, um uns positiv darzustellen, die Jungs benehmen sich auf und neben dem Platz gut. Das soll so bleiben.

Sie sind ein Trainer ohne Berührungsängste: Zweimal bei Sechzig, vier Stationen in Griechenland, nun Türkgücü, davor von 2015 bis 2017 zwei Jahre lang der Angthong FC. Wie war es in Thailands zweiter Liga?

Da könnte ich jetzt ein paar Tage lang Anekdoten erzählen. Zusammengefasst lässt sich sagen: Andere Länder, andere Sitten. Als beispielsweise im Herbst 2016 der thailändische König nach 70 Jahren Regentschaft gestorben ist, wurden alle sportlichen Aktivitäten bis zum Rest des Jahres ausgesetzt. Da wurde dann etwa der Pokalsieger per Los bestimmt. Mit der Mentalität der Leute bin ich gut zurechtgekommen, die sind sehr freundlich. Da waren sogar die gegnerischen Fans nett, ganz anders als zum Beispiel in Griechenland.

Wie waren die äußeren Bedingungen?

In der Vorbereitung im Februar und März hatten wir teilweise 48 Grad, dazu eine enorme Luftfeuchtigkeit. Da sind die 36 Grad, bei denen wir in Bad Gögging teilweise trainieren mussten, geradezu gemäßigt. Und bei Flutlichtspielen sind in Thailand wahre Moskitoschwärme über die Fußballplätze hergefallen.

Ihr sportliches Resümee des Thailand-Abenteuers?

Der technische Fußball hat dort Vorrang vor der Robustheit. In meinem zweiten Jahr haben wir den Aufstieg in die erste Liga knapp verpasst, dann ist der Etat runtergegangen, das wollte ich dann nicht mehr machen. Nach meinem Weggang ist der Klub dann leider abgestiegen.