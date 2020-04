Martin Wild, 41, ist Sportlehrer am Pestalozzi-Gymnasium in München - und Trainier des TuS Fürstenfeldbruck. Wild ist tief verwurzelt mit dem Verein, bei dem er seit zehn Jahren Trainer ist, davor mit kurzen Pausen ebenso lang Spieler war. Nun hat er den Profi-Handball nach einer fast 30-jährigen Durststrecke zurück in die Region München gebracht. Gefeiert wurde in einer Videokonferenz, mit einem Bierchen.

SZ: Gratulation zum Aufstieg in die zweite Bundesliga. Wo haben Sie von Ihrem Glück erfahren?

Martin Wild: Im Baumarkt in Fürstenfeldbruck. Ich war mittags beim Einkaufen unterwegs, da bekam ich eine Whatsapp-Mitteilung aufs Handy. Dann habe ich sofort auf Facebook nachgeschaut, da waren die ersten Nachrichten raus, dass es vier Aufsteiger in die zweite Liga geben wird. Aber ich war mir noch nicht sicher.

Wann gab es Gewissheit?

Fünf Minuten später bekam ich von unserem technischen Leiter Jürgen Mittelhammer die offizielle Mitteilung vom Deutschen Handballbund. Und die ersten Glückwünsche.

Nicht der übliche Ort, wo man von einem Aufstieg erfährt.

Uns wurde viel genommen. Die ganze Emotionalität, die wir uns erhofft hatten, auf die wir uns gefreut hatten, die Aufstiegsspiele, die Meisterfeier, die Abschlussfahrt nach Mallorca. Da fehlt schon was. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau.

Aber ganz überraschend kam es nicht?

Es hat sich in den letzten Tagen herauskristallisiert, dass gut enden wird für uns. Ich dachte, ich bin darauf vorbereitet, dann hat mich die Nachricht doch richtig geflasht. Wir können uns trotz der Umstände riesig freuen, weil wir der Meinung sind, dass wir absolut verdient Aufsteiger sind.

Gab es eine Feier?

Wir haben ein bisschen in einer Videokonferenz gefeiert, ein Bierchen getrunken, also jeder für sich. Es war nett, es war schön, wir haben uns gratuliert, aber es fehlte das direkte persönliche Gemeinschaftserlebnis und das Feiern mit den Fans. Die Jungs haben noch nicht mal ihre Meister-Shirts. Die liegen in einer Kiste in meiner Garage.

Immerhin bleibt die Relegation erspart.

Wenn man es so sehen will, dann haben wir vom Abbruch profitiert. Wir haben uns aber sehr auf die letzten Spiele und die Relegation gegen Wilhelmshaven gefreut.

Aber es hätte auch schief gehen können?

Das ist viel Spekulation. Wir sind überzeugt, dass wir es geschafft hätten. Klar wäre uns lieber gewesen, die Saison sportlich zu Ende zu bringen, aber jetzt nehmen wir es, wie es ist. Der Abbruch ist meiner Meinung nach alternativlos. Ich denke, alles in allem ist es der verdiente Lohn für die sportliche Leistung der Mannschaft.

Jetzt ist der TuS Zweitligist, mitten drin im Profihandball. Haben Sie sich Gedanken gemacht, wie es weitergeht?

Ich bin immer noch ein bisschen überwältigt. Auch wenn es sich angebahnt hat, muss ich erst noch realisieren, dass wir es jetzt geschafft haben, nach drei Jahrzehnten den Profihandball nach München zurückzuholen. Dass sich die letzten Jahre harte Arbeit auszahlen, ist schon eine großartige Sache. Insgesamt freuen wir uns auf die großen Aufgaben im nächsten Jahr, wann auch immer es losgehen wird. Das wissen wir natürlich alle nicht.

Wissen Sie schon, wie sich die Mannschaft verändert?

Wir bauen auf den aktuellen Kader, der den Aufstieg geschafft hat.

Gibt es keine Zugänge?

Wir werden uns mit Tim Kaulitz ergänzen, 18-jähriges Talent aus Ottobeuren, der die vergangenen drei Jahre in der Jugendakademie des Bundesligisten Frisch Auf Göppingen ausgebildet wurde. Er wird per Doppelspielrecht für uns spielen und im Göppinger Profikader stehen.

Nur ein Zugang?

Bis jetzt ja. Wir werden uns natürlich in den nächsten Tagen zusammensetzen und sehen, was der Etat für weitere punktuelle Verstärkungen hergibt.

Keine gute Zeit für solche Gespräche.

Natürlich hat die Krise auch uns erwischt. Der Ausfall der letzten Heimspiele allein reißt ein Loch in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags in unseren Etat. Es gibt aber von unseren aktuellen Sponsoren überragende Signale, dass sie uns gewogen bleiben, wenn möglich die Unterstützung sogar erhöhen. Gespräche mit neuen Sponsoren liegen aber derzeit auf Eis.

Normaler Weise ist ein Aufstieg ein gutes Argument.

Klar, wir werden versuchen, die Gespräche wieder aufzunehmen. Aber wir kennen die Situation der Unternehmen.

Es gab ja auch die Trikotaktion, bei mindestens 100 Euro kommt der Name des Spenders auf das Trikot.

Genau, die Resonanz war überragend, es kamen fast 40 000 Euro zusammen. Die sind aber durch den Ausfall der letzten Spieleinnahmen wieder weg. Das Abenteuer zweite Liga ist auf Kante genäht. Wir hoffen trotz allem, in den nächsten Wochen doch noch neue Sponsoren zu gewinnen.

Lassen wir mal alle Unwägbarkeiten außer Acht: Was erwarten Sie von der kommenden Saison?

Wir wollen uns nicht mit einem Abenteuer in der zweiten Liga zufrieden geben. Unser Ziel war immer der Aufstieg, aber auch, den TuS Fürstenfeldbruck mittelfristig dort zu etablieren.

Das wird nicht leicht werden, zumal die Liga wegen fehlender Absteiger in der kommenden Saison auf 19 Mannschaften aufgestockt wird.

Das macht mir keine Angst. Stand jetzt gibt es nur drei Absteiger. Es wird eine Mammutaufgabe, aber ich halte den Klassenerhalt für realistisch. Wie gesagt, wir wollen schon drin bleiben.

Ihre Gegner werden mit Profis gespickt sein, der TuS hatte im Slowaken Stanislav Pupik 2011 einmal einen Profi verpflichtet. Muss es nicht etwas Ähnliches geben?

Nein, dazu haben wir nicht die Mittel. Wir werden schon versuchen, uns auf der einen oder anderen Position zu verstärken, aber im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir setzen weiter auf junge Talente aus der Region, nicht auf teure Legionäre.

Der TuS hat also keinen teuren Kader zu finanzieren, andere Klubs kämpfen schon jetzt um ihre Existenz. Könnte das sogar zu einem Vorteil werden?

Wir haben nicht einmal einen hauptamtlichen Angestellten, den wir bezahlen müssen, alles geschieht ehrenamtlich. So gesehen könnte es sein, dass wir vielleicht sogar besser durch die Krise kommen. So wie wir aufgestellt sind, sind wir in der aktuellen Situation prinzipiell gut gerüstet. Aber das ist einfach schwer einzuschätzen.

Der TuS hat eine Handball-Euphorie in der Region München entfacht. Hat das Virus die gestoppt?

Ich bin optimistisch, dass der Aufstieg trotz allem dazu animiert, uns zu unterstützen. Das ist sportlich gesehen mein größter Wunsch in diesen schweren Zeiten.