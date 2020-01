Die Männer des Münchner SC bleiben nach den Siegen in Nürnberg und gegen Ludwigsburg in der Halle erstklassig.

Es kann reizvoll sein, Spannung zu erhalten und nicht zu früh zu verraten, ob es am Ende Tränen oder eine Abschlussfete gibt. Dramaturgen verdienen damit ihr Geld, und Zuschauer schätzen sie dafür. Die Hockey-Männer vom Münchner Sportklub hatten den Spannungsbogen in der Hallen-Bundesliga vor dem letzten Doppelspieltag für ihren eigenen Geschmack allerdings schon deutlich überspannt, so dass sie am vergangenen Samstag schnörkellos mit 7:4 beim Nürnberger HTC gewannen und sich den Verbleib in der Liga sicherten. Das 6:6 am Sonntag in Ludwigsburg war eine sportlich bedeutungslose Ehrenrunde. "Ich muss den Jungs ein großes Kompliment machen", sagt MSC-Trainer Patrick Fritsche, "gegen Nürnberg hat ein Rädchen ins andere gegriffen, und sie haben es geschafft, auf den Punkt abzuliefern."

Das war im Verlauf der Saison nicht immer so gewesen. Starke Vorstellungen hatten sich mit Ergebnissen wie einem 2:15 beim Mannheimer HC abgewechselt. Weil der Abstieg nach gutem Saisonstart vor dem finalen Doppelspieltag aufgrund dieser Schwankungen theoretisch noch möglich gewesen wäre, habe sich "keine echte Sorge, aber noch mal ein bisschen Respekt eingeschlichen", sagt Fritsche. Sein Team habe sich "in eine Situation manövriert, die nicht nötig war, weil wir dafür eigentlich zu viel Qualität haben". Er will das nicht als Kritik verstanden wissen, die Schwankungen seien normal und wichtig. "Wenn sich meine jungen Spieler einen Erfahrungsschatz erarbeiten wollen, müssen sie Fehler machen und Fehler machen dürfen, damit sie daran wachsen", erklärte er.

Im Wissen um den guten Ausgang kann Fritsche dem späten Klassenerhalt durchaus einen Lerneffekt abgewinnen, von dem er sich selbst nicht ausnimmt. "Das war eine Saison, wie sie in den Entwicklungsprozess junger Mannschaften gehört", sagt er. In der vergangenen Spielzeit hatten es die Münchner in der Halle bis ins Halbfinale um die Meisterschaft geschafft, noch im Jahr davor war er nur um Haaresbreite dem Abstieg in die zweite Liga entgangen. "Weil der Unterschied dazwischen so groß war, hatten wir Schwierigkeiten, ein richtiges Saisonziel zu definieren", sagt Fritsche.

Das sei zum Problem geworden. Als am letzten Spielwochenende jedoch feststand, worum es ging, spielte das Team in Nürnberg eine sehr konzentrierte, strukturierte Partie. "Daraus haben wir gelernt, dass wir eine Zielklarheit brauchen", sagt Fritsche.

Bereits in der Vorbereitung auf die Rückrunde im Feld soll diese Erkenntnis Anwendung finden, das Ziel sei "klar der Aufstieg". Als aktuell Dritter in der zweiten Feld-Bundesliga Süd mit vier Punkten Abstand auf den einzigen Aufstiegsplatz ist das ambitioniert. Allerdings "absichtlich", wie Fritsche betont, "wir müssen aus unserer Komfortzone raus und wieder in eine Wachstumszone". Dafür sei es notwendig, ein Ziel zu wählen, nach dem man sich strecken müsse, "damit wir größer werden"; das Bild von den längeren Giraffenhälsen als Folge höherer Bäume also. Was sich in der Evolutionsbiologie als Fehlannahme erwies, funktioniert im Sport erwiesener Maßen - der Entwicklungsbiologe Jean Baptiste de Lamarck hätte seine Freude.

Damit die Anpassung an die höheren Ansprüche gelingt, will Fritsche mit seinen Spielern nach zwei Wochen Pause bereits in Kleingruppen erarbeiten, wie sich trotz gleichbleibender Umfänge mehr Effizienz im Training erzielen lässt. "Ich würde gerne die Qualität in dem Moment, wo wir uns treffen, nach oben schrauben", sagt er. Den Amateurstatus, den Hockey beim Münchner Sportclub hat, kann und will Fritsche dagegen nicht antasten. Zum einen sind keinerlei finanzielle Mittel vorhanden, um daran etwas zu ändern, zum anderen passt der freiwillige Charakter des Amateursports besser zu Fritsches Philosophie, nicht im Stil der Pflichterfüllung Punkte zu erarbeiten, sondern "uns selbst und die Zuschauer zu begeistern".

In der Halle können das aus MSC-Sicht am kommenden Wochenende noch die Bundesliga-Frauen. Sie qualifizierten sich vor einer Woche für ihr Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft am Samstag in Düsseldorf.