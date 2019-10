Zwei Mal hat Eberhard Ferstl als Hockeyspieler an Olympischen Spielen teilgenommen und dabei eine Bronzemedaille gewonnen - das war 1956 in Melbourne. 1960 in Rom bei seinem zweiten Olympia-Einsatz wurde er dann Siebter. 1956 wie 1960 war eine gesamtdeutsche Mannschaft am Start, die indes im Hockey ausschließlich aus westdeutschen Aktiven bestand, die 1960 in zwei Vorqualifikationen die DDR-Auswahl bezwungen hatten. 1956 verzichtete die DDR-Mannschaft freiwillig auf Ausscheidungsspiele.

Der Bankkaufmann Ferstl, der während seiner gesamten Karriere für den HC Wacker München spielte, konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, wenn er von dem Melbourne-Abenteuer erzählte. Denn es war aufgrund finanzieller Engpässe des Nationalen Olympischen Komitees lange Zeit nicht sicher, ob überhaupt eine deutsche Hockey-Formation anreisen durfte. Am Ende wurden dann 15 Spieler nominiert, die aus Kostengründen ohne Bundestrainer antraten - darunter Werner Delmes, der 1972 in München beim ersten Hockey-Olympiasieg Deutschlands überhaupt als Chefcoach auf der Bank saß.

Im Melbourner Halbfinale gab es mit dem 0:1 gegen den späteren Goldgewinner Indien aufgrund eines Eigentors eine unglückliche Niederlage. Im Spiel um Platz drei setzte sich das Ferstl-Team, in dem mit dem 2008 gestorbenen Werner Rosenbaum ein zweiter Münchner mitmischte, dann souverän 3:1 gegen Großbritannien durch. Der pfeilschnelle Verteidiger Ferstl, der zwischen 1956 und 1964 insgesamt 65 Länderspiele bestritt und im Laufe seiner Karriere mehr als 500 Mal für Wackers "Erste" auflief, erzählte auch gerne, dass das Team damals von den Funktionären auf mehrere Flugzeuge verteilt den Rückflug vom fünften Kontinent antrat - mehrere Umstiege inklusive.

Nach dem Ende seiner sportlichen Laufbahn widmete sich der in Germering lebende Ferstl dem Beruf und seiner Familie mit zwei Kindern und drei Enkeln. Bei Wacker war er viele Jahre im Vorstand aktiv. Am vergangenen Dienstag ist Ferstl im Alter von 86 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Die Beerdigung findet an diesem Dienstag um 13 Uhr auf dem Münchner Westfriedhof statt.