Es ist schon eine besonders garstige Randnotiz, dass wochenlang die Sonne vom Himmel knallt, während alle angehalten sind, das frühsommerliche Wetter bitte keinesfalls zu nutzen; zum Hockeyspielen beispielsweise. Schon gar nicht für leistungssportliche Wettkämpfe. Darüber, wie lange das so bleiben wird, gibt es keine sicheren Auskünfte. Die Bundesliga-Teams vom Münchner Sportclub wissen seit vergangener Woche immerhin, dass es mit einer Rückrunde vor den Sommerferien sicher nichts mehr wird. Der Deutsche Hockey-Bund setzte den Spielbetrieb bis mindestens Ende Juli aus.

Die Entscheidung empfanden viele in der Szene als lange überfällig. "Ich kann wenig verstehen, dass überhaupt noch jemand den Gedanken haben konnte, weiterzuspielen", sagt André Schriever, Trainer des Frauen-Bundesligateams des MSC: "Es ist aber auch nur die kleine Entscheidung." Noch ist nämlich unklar, was mit den bisherigen Ergebnissen geschieht. Deshalb ist die Spielzeit für die aufstiegswilligen Zweitliga-Männer und die gegen den Abstieg kämpfenden Erstliga-Frauen des MSC nicht beendet. Mögliche Szenarien werden erst jetzt von den Vereinen diskutiert, lediglich die Variante einer Wertung nach den aktuellen Tabellenständen ist bereits vom Tisch. Die Teams dürfen nun also ein paar Wochen lang zumindest entspannter in der Luft hängen als zuletzt, als sie jederzeit - zumindest theoretisch - damit rechnen mussten, dass die Saison fortgesetzt wird. Weil Hockey allein nicht funktioniert, alles andere aber untersagt ist, behalfen sich die Abteilungen durch die Bank mit Athletik-Einheiten. "Würden wir jetzt in die Rückrunde starten, hätten wir die fitteste Liga aller Zeiten", witzelt Schriever.

Männer-Trainer Patrick Fritsche betont, dass sich daran auch so bald nichts ändern werde. Einfach mit dem Training aufzuhören, fände er "fatal". Dass nun Gewissheit darüber bestehe, "dass die nächsten drei Monate nichts passiert", eröffne die Möglichkeit, an Dingen zu arbeiten, "für die sonst kein Platz ist, auf die wir aber zurückgreifen können, wenn es irgendwann wieder losgeht". Die Rede ist von Vorträgen aus verschiedensten Bereichen per Videokonferenz, zwei gemeinsamen Athletikeinheiten pro Woche und virtuellen Treffen. Es sei wichtig, sagt Fritsche, "dass wir den Klub-Geist erhalten und unseren Mitgliedern das Zugehörigkeitsgefühl nicht abhanden kommt". Geleitet werden die Einheiten allerdings weder von Fritsche noch Schriever, sondern von den Athletiktrainern, weil alle hauptamtlichen MSC-Coaches in Kurzarbeit sind und damit laut Abteilungsleiter Frank Ommert "derzeit keinen Arbeitsauftrag" haben.

Beantragt hatte der MSC diese Maßnahme, weil er Einbußen bei Spenden- und Sponsoringeinnahmen befürchtet, "weil wir nicht spielen", wie Ommert sagt. Zudem dürfen die Sportanlagen nicht betreten und keine regulären Einheiten abgehalten werden. Die Kurzarbeit werde gestoppt, sobald die Auflagen wieder einen Trainingsbetrieb erlaubten, gegebenenfalls in Stufen. Patrick Fritsche, der normalerweise auch das Stützpunkttraining leitet, hat zudem beantragt, zumindest dort zeitnah Einzeleinheiten für Nationalspieler anbieten zu dürfen, wie es in Nordrhein-Westfalen bereits wieder gestattet ist. Er rechnet allerdings nicht vor Ende Mai mit einer Lockerung. Sich auf exakte Termine festzulegen, habe aus seiner Sicht wenig Sinn. "Wir fliegen auf Sicht", sagt er, "statt uns mit Dingen zu beschäftigen, die wir nicht beeinflussen können, machen wir in der Zeit wir lieber was anderes."

Der neue zweite Kunstrasenplatz, den der MSC aus Kapazitätsgründen angelegt hat, wirkt angesichts der gähnend leeren Anlage wie ein schlechter Scherz. Fritsche lacht pflichtschuldig auch ein bisschen gequält, wenn man ihn darauf anspricht. Allerdings könnte sich das zweite Grün schon bald bezahlt machen. Sollte das Training zunächst in Kleingruppen wieder gestattet werden, liegen die beiden Plätze weit genug auseinander, um mehr Trainingsgruppen gleichzeitig Einheiten zu ermöglichen.