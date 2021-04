Von Katrin Freiburghaus

Die Hockey-Frauen des Münchner Sportclubs haben am Sonntag zum Abschluss der Bundesliga-Hauptrunde mit 3:2 (2:1) Toren bei Großflottbek gewonnen und sind Fünfter der Staffel A. Mit dem Sieg bauten die Münchnerinnen ihren Vorsprung auf den Letzten Großflottbek auf neun Punkte aus. Das 0:5 (0:4) tags zuvor beim Club an der Alster hatte auf die Situation im Tabellenkeller keinen Einfluss. Für den MSC beginnen somit am kommenden Sonntag die Playdowns beim Letzten der Staffel B. Sie spielen zunächst in Zehlendorf eine Best-of-three-Serie um den Verbleib in der ersten Liga. Trainer André Schriever äußerte sich zufrieden über die ansteigende Form seines Teams im letzten Saisondrittel. Der Erfolg in Hamburg gebe nicht nur allen Beteiligten "ein gutes Gefühl", Schriever wertete ihn auch als "hoch verdiente Belohnung für eine starke, engagierte Rückrunde".