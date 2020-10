Die Hockey-Teams des Münchner Sportclub haben ihre Tabellenpositionen in der Bundesliga gehalten. Während das für die Zweitliga-Männer erfreulich ist, treten die Erstliga-Frauen nach einer Niederlage und einem Remis im Tabellenkeller auf der Stelle. Dem Club an der Alster unterlag das Team von André Schriever am Wochenende mit 0:3 (0:0), gegen den Tabellenletzten Großflottbek reichte es nach 0:1-Rückstand noch zu einem 1:1 (0:0). Dass dem MSC dabei ein sehr frühes, reguläres Tor aberkannt worden war, sah Schriever als "extrem ärgerlich", aber nicht spielentscheidend an. "Das Unentschieden geht in Ordnung, ich bin mit der Punkteausbeute aber unzufrieden, weil wir uns in dieser Partie drei vorgenommen hatten und die auch hätten gewinnen können", sagte er. Der MSC bleibt in seiner für die Frage nach Playoffs oder -downs relevanten Staffel A Vorletzter und damit auf dem ersten Playdown-Platz. "Das war vor dem Spiel schon ziemlich klar, jetzt ist es noch klarer", sagte Schriever, der das Ergebnis "deshalb auch tabellarisch nicht relevant" fand. Anderes gelte für die Stimmung: "Uns fehlen Erfolgserlebnisse. Das müssen wir irgendwann ändern, damit wir den Platz mal wieder mit einem Gefühl von Spaß verlassen."

Den MSC-Männern reichten in der zweiten Liga zwei deutliche Erfolge gegen Lichterfelde (5:0) und Blau-Weiss Berlin (10:0) zwar nicht, um am nicht minder konstanten Tabellenersten Frankfurt vorbeizuziehen. Seine übrigen Konkurrenten im Kampf um den einzigen Aufstiegsplatz hat der Münchner SC damit aber distanziert. "Das war ein Statement", lobte Trainer Patrick Fritsche.