Von Ralf Tögel

Der allseits beliebte Jürgen Klopp ließ kürzlich wissen, dass er während des Lockdowns in England, wo er bekanntlich die Kicker des Liverpool FC managt, zunächst wenig mit der plötzlich üppigen Freizeit anzufangen wusste. Der zumindest in Fürstenfeldbruck beliebte Martin Wild hatte kürzlich ebenfalls unerwartet viel Freizeit, genau gesagt 24 Stunden am Tag. Wild hatte dennoch kaum Zeit, den Keller zu entrümpeln oder sich einen Jahresvorrat an Klopapier anzulegen, was noch im März hierzulande bevorzugt erledigt wurde. Wild war die meiste Zeit am Telefon.

Das zuständige Gesundheitsamt hatte den Trainer der Fürstenfeldbrucker Zweitliga-Handballer in Quarantäne geschickt, wie im Übrigen den Rest des Trainerteams, die Betreuer und alle Spieler. Vier Proben waren beim obligaten Test am Donnerstag vor einer Woche positiv ausgefallen, was eine sofortige 14-tägige Quarantäne nach sich zog. Fälschlicherweise, wie sich nun herausgestellt hat, die Brucker Proben waren in jenem Augsburger Labor, das wegen untauglicher Reagenzien falsche Ergebnisse geliefert hatte. Vom TuS initiierte Nachtests brachten ausschließlich negative Befunde, die Quarantäne wurde umgehend aufgehoben, Mittwochabend wurde schon wieder trainiert, das Spiel an diesem Samstag beim TuS Ferndorf findet statt.

Alles gut also? Nicht so ganz, findet Wild. Zwar sehe man die Dinge im erzwungenen Ausstand "etwas kritischer", aber die Pause hat dem TuS drastisch vor Augen geführt, welche Herausforderungen das Virus im Speziellen für die Mannschaft mit sich bringt. Dass die Spielzeit sportlich äußerst herausfordernd ist, darf niemanden überraschen. Auch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren beim Start in die Corona-Saison einigermaßen absehbar - alle Klubs haben eine Spielzeit mit drastisch verringerten Zuschauerzahlen kalkuliert. Die ungerechtfertigte Quarantäne aber "war ein Schock", so Wild, die ein Problem offenbart hat, das dem Team noch zusetzen könnte.

Fürstenfeldbruck spielt in einer Profiliga, was der TuS zunächst nur auf dem Feld zu spüren bekam. Die Gefahr aber, dass wegen eines Verdachtsfalls eine Quarantäne angeordnet wird und die Spieler schlagartig aus ihrem Alltag reißt, bereitet dem Trainer ernste Sorgen: "Im Extremfall könnte es zu der Entscheidung kommen, ob Beruf und Handball in diesen Zeiten auf diesem Niveau vereinbar sind."

Zwar hätten alle Arbeitgeber auf die verkürzte Quarantäne, die von Samstag bis Mittwochnachmittag dauerte, also drei Arbeitstage lang, mit großem Verständnis reagiert. Es habe dennoch "einen regen Austausch" im Kreis der Betroffenen gegeben, deren Gedanken nicht um Klopapier und Müllentsorgung kreisten, sondern darum, wie es weitergehen kann.

"Wir sind als Berufssportler einsortiert", erklärt der Trainer, ohne dass auch nur ein Spieler seinen Lebensunterhalt mit Handball bestreitet. Auch Schüler und Studenten haben Verpflichtungen neben dem Sport, die Quarantäne dürfte zumindest das Bewusstsein für die Situation geschärft haben. Zumal es Konkurrenten bereits härter erwischt hat. So war Samstagsgegner Ferndorf zwei Wochen lahmgelegt, die Nordrhein-Westfalen kamen erst diesen Donnerstag aus der Quarantäne. Der HSV Hamburg war bereits zweimal betroffen - und die steigenden Infektionszahlen deuten nicht auf Entspannung.

Im Training überwog aber schnell die Erleichterung, "die Freude am Handball war schnell zurück", erzählt Wild. Und die Erkenntnis, "dass wir privilegiert sind". Während in der Republik der Amateursport vier Wochen ruht, "können wir unserer Leidenschaft nachgehen". Ohne Zuschauer bleibt Profisport erlaubt, wozu die 2. Handball-Bundesliga (HBL) zählt. Zweimal pro Woche wird nach deren Statuten auf das Virus getestet - die Ergebnisse von Donnerstag waren negativ.