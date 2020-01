Eigentlich ist alles wie immer. Die zweite Saisonhälfte in der dritten Handballliga steht an und Martin Wild muss einen Verletzten melden. In den vergangenen Spielzeiten stand der TuS zu diesem Zeitpunkt stets aussichtsreich in der Tabelle, musste aber ebenso verlässlich mit dem Malus des dezimierten Kaders in die Rückrunde gehen. Alles wie immer also? Eigentlich nicht, denn der Verletzte ist der Trainer selbst. Wild hat sich am Montag den Ellenbogen ausgekugelt, weshalb er trotz aller Pein einigermaßen entspannt über die kommenden Aufgaben spricht. Klar, er hat Schmerzen und hofft, eine Operation umgehen zu können, er sagt aber auch: "Besser, als wenn es einen Spieler erwischt hätte." Wild war im Begriff, ins Training zu fahren, wollte noch schnell etwas in der Garage holen und fiel von einer Leiter, aber: "Im Abschlusstraining am Freitag bin ich wieder dabei."

Seine Mannschaft geht also gut vorbereitet, in guter Verfassung - zuletzt wurde ein Test beim Bayernligisten Günzburg 34:28 gewonnen - und ohne jegliche Verletzungssorgen in das Heimspiel am Samstag (19.30 Uhr) gegen Haßloch. Außer dem Langzeitverletzten Max Horner, dessen Kreuzband gerissen ist, sind alle Spieler fit. Auch Yannick Engelmann, der in den letzten Partien vor Weihnachten noch wegen Adduktorenproblemen fehlte. Horner im Übrigen wird demnächst wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. Außerdem, und das ist die größere Neuigkeit, startet der TuS als Topfavorit - was sich nicht nur auf die Partie gegen Haßloch bezieht. Der TuS ist der erste Anwärter auf Meisterschaft und Aufstieg. "Wir haben alle Trümpfe in der Hand", sagt Wild. In Zahlen stellt sich das so dar: fünf Punkte Vorsprung bei noch acht Heimspielen und fünf Auswärtspartien. Und die direkten Konkurrenten im Titelrennen müssen alle noch nach Fürstenfeldbruck reisen.

Der TuS ist bekannt heimstark, wobei sich die Auswärtsbilanz kein bisschen schlechter liest, denn es stehen überhaupt erst zwei Niederlagen zu Buche - einmal zu Hause gegen Pforzheim am zweiten Spieltag und Ende November beim TSB Heilbronn/Horkheim, dem Tabellenvierten. Wie sich die Brucker entwickelt haben, lässt sich gut an deren Rückspiel bei der TGS in Pforzheim ablesen, die mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartet war und im zweiten Aufeinandertreffen Ende November eine 25:35-Abreibung in eigener Halle hinnehmen musste.

Dabei lebt der TuS nicht mehr nur von seiner Leidenschaft und dem hohen Engagement im Spiel, vor allem in der Abwehr. Die Mannschaft hat viel individuelle Qualität, ist auf jeder Position mindestens zweimal gleich stark besetzt. Besonders der Rückraum ist angesichts der üppigen Alternativen schwer auszurechnen, hinzu kommt, dass Torhüter Michael Luderschmid und Spielmacher Falk Kolodziej eine herausragende Saison spielen. Auch die jungen Spieler wie die Außen Felix Kerst und Benedikt Hack haben sich nahtlos in das Kollektiv eingefügt, Kreisläufer Julian Prause "spielt die Saison seines Lebens", sagt Wild. Die Mannschaft hat einen Lauf, was zum einen den ohnehin guten Teamgeist befördert, zudem erfahren die Panther, wie die Mannschaft genannt wird, dank der kontinuierlich hohen Zuschauerzahlen eine bisher nicht gekannte Unterstützung von den Rängen. Es herrscht Aufbruchstimmung beim TuS, die nicht zuletzt zu dem klaren Bekenntnis geführt hat, dass man in die zweite Bundesliga aufsteigen will. Die Verantwortlichen sind sich durchaus bewusst, dass dies den Schritt in den professionellen Sport bedeuten würde. "Es ist unser Traum", sagt Wild, der sich neben den sportlichen Aufgaben in der Weihnachtspause mit allerhand anderen Anforderungen konfrontiert sah. So wurde kürzlich ein Imagefilm mit der Mannschaft gedreht, wofür in Heiko Sasgen, der lange für den TuS in der Regionalliga spielte und heute im Bereich Sportmarketing arbeitet, ein kompetenter Unterstützer gewonnen werden konnte.

Seit Wochen läuft eine Sponsoringaktion, bei der sich Jedermann für mindestens 100 Euro auf dem Trikot der kommenden Saison verewigen kann. 20 000 Euro seien bereits zusammengekommen, sagt Wild, "ohne externe Sponsoren" werde es aber nicht reichen. Derzeit würden etwa 150 000 Euro fehlen, um einen Etat zu zimmern, der den Lizenzantrag rechtfertigen würde. Der wäre doppelt so hoch, dafür werden Sponsoren in Veranstaltungen umworben, Gönner und Helfer gesucht. Bei all den zusätzlichen Aktivitäten sei elementar, "den Fokus auf dem Sport zu halten", betont Wild. Er ist überzeugt, dass sein Personal diesen Spagat bewältigt, schließlich sei der entscheidende Impuls aus der Mannschaft gekommen. Man habe sich stets in der Verfolgerrolle wohl gefühlt, "jetzt werden wir vom Jäger zum Gejagten", so Wild. Nicht nur er freut sich auf diesen Rollentausch.