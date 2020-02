Die Drittliga-Frauen des HCD Gröbenzell erobern einen Punkt in Möglingen. Sogar Siegchancen hatten sie, was aber des Guten zu viel gewesen wäre - der Gegner hat Protest eingelegt.

Die Handballerinnen des HCD Gröbenzell haben im Kampf um den Klassenerhalt in der dritten Liga am Faschingssonntag einen Teilerfolg erzielt. Das 31:31 beim drei Punkte und drei Plätze hinter ihnen rangierenden TV Möglingen stellte nach Ansicht von Trainer Hendrik Pleines mehr einen Punktgewinn denn einen Punktverlust dar, denn seine Mannschaft musste fast die gesamte Spielzeit einem Rückstand hinterherlaufen. Lediglich kurz vor Schluss gelang dem HCD die Führung, die man aber wieder hergab. Der TV Möglingen legte allerdings Einspruch gegen die Wertung ein, weil man in der Schlussphase eine rote Karte für Gröbenzell wähnte, wie Pleines erzählte.

Dass Möglingen trotz des zehnten Tabellenplatzes guten Handball zeigen kann, hatte die Mannschaft aus der Nähe von Ludwigsburg in Baden-Württemberg zuletzt bereits beim Auswärtsspiel in Haunstetten bewiesen. "Sie haben gerade eine gute Phase", weiß Pleines, der bei den Gröbenzellerinnen als Trainer eingesprungen ist und bis Saisonende bleiben wird.

In der ersten Halbzeit geriet seine Mannschaft zweimal mit je drei Toren in Rückstand. Vom 1:4 gleich zu Beginn erholte sie sich nach Toren von Verena Obermeier, Jana Epple und Christine Königsmann schnell und zog wieder gleich (7.), doch ebenso schnell, nämlich anderthalb Minuten später, lag sie schon wieder 4:7 zurück. Der Rückstand blieb zumindest zur Pause knapp (14:15), erhöhte sich aber gleich nach dem Seitenwechsel wieder. 14:18 (32.) und später gar 18:23 (38.) lagen die Gäste zurück, weshalb es am Ende nicht wunderte, dass Pleines von einem Punkt sprach, der "Gold wert" sei. Seine Mannschaft sei noch jung, und es gehe derzeit "noch nicht alles locker von der Hand". Gegen Ende der Partie wäre beinahe mehr gelungen, und der HCD zog, auch weil die Gastgeberinnen zwei Siebenmeter vergaben, zunächst gleich (28:28, 29:29) und ging sogar noch in Führung (30:29, 31:30). Ein Sieg wäre aber dann doch des Guten ein bisschen zu viel gewesen.