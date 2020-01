Noch ist Martin Haider, 56, auf dem Mannschaftsbild des TSV Allach zu sehen, doch Trainer der Männer ist er nicht mehr. "Ich bin der Meinung, dass die Mannschaft neue Impulse braucht", erklärt er, deshalb habe er der Abteilungsleitung seinen Rücktritt mitgeteilt. Diese Impulse, so die Überzeugung aller Beteiligten, könne er nicht mehr geben. Einig sind sich die handelnden Personen auch darin, dass "das keine Trennung im Bösen ist", wie Haider sagt - und Abteilungsleiter Alexander Friedl bestätigt. Ziel der Mannschaft, die in der Landesliga Süd spielt, war der Aufstieg in die Bayernliga, um den Bundesliga-A-Junioren eine sportliche Perspektive zu bieten. Nach Niederlagen gegen Tabellenführer Haunstetten und Aufsteiger Unterpfaffenhofen-Germering zum Start in die Rückrunde fehlen zum zweiten Platz, der für die Bayernliga-Relegation berechtigt, bereits sechs Punkte. Wie Friedl mitteilt, will man bei der Suche nach einem Nachfolger nichts überstürzen. Interimsmäßig übernimmt Spieler Dominik Hofmann, der gerade von einer schweren Verletzung genesen ist.