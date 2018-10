29. Oktober 2018, 18:44 Uhr Handball Tipps vom Weltmeister

Der frühere Nationalspieler Dominik Klein schaut in Fürstenfeldbruck zu. Doch trotz des Beistands unterliegen die TuS-Handballer.

Von Heike A. Batzer, Fürstenfeldbruck

Dominik Klein hat sich einen Platz ganz oben gesucht. Auf der Heizkörperabdeckung. Von dort sieht man schön hinunter auf das Spielfeld. Klein hat das Hallenheft zusammengerollt unter den Arm geklemmt, dann nimmt er es hervor und klopft damit gegen den Holzbalken der Fensterlaibung. Er scheint ein bisschen mitzufiebern in dieser engen Schlussphase. Es sind noch drei Minuten zu spielen, und die Handballer vom TuS Fürstenfeldbruck liegen zurück. Doch es wird nicht mehr reichen für die Gastgeber. Sie verlieren knapp mit 30:31 Toren gegen den aktuellen Drittliga-Meister SV Kornwestheim.

Klein, 34, Handball-Weltmeister, 187 Länderspiele, drei Champions-League-Titel, achtmal deutscher Meister, sechsmal DHB-Pokal-Sieger, hat mal wieder vorbeigeschaut in der Wittelsbacher Halle von Fürstenfeldbruck. Mit seinem grauen Käppi und dem grauen Sweatshirt ist er von den übrigen 750 Zuschauern, zumindest den jüngeren unter ihnen, nicht zu unterscheiden. Ein Jedermann. Eine kleine "Bayern-kann-Handball"-Tour habe er am Wochenende gemacht, verkündet er auf seiner Facebook-Seite und fragt nach, ob es vielleicht einen Verein in Bayern gebe, den er noch nicht kenne. Viele posten daraufhin die Namen ihrer Klubs, so einen ehemaligen Profi zählt man gerne zu seinen Bekannten. Klein hat seine aktive Karriere im Sommer beendet, jetzt ist er WM-Botschafter und TV-Experte und wieder zurück in München. Am Samstagabend sieht er jeweils eine Halbzeit der Drittligaspiele in Gröbenzell und Fürstenfeldbruck.

Die Fürstenfeldbrucker Handballer kennt er gut, mit ihnen ist er befreundet. Wenn sie mal wieder einen Coup landen in der dritten Liga, gratuliert er per Facebook, wie zuletzt beim Überraschungsauswärtssieg in Pforzheim. Ausgerechnet dieser Sieg muss nun als einer der Gründe dafür herhalten, warum die Brucker Panther, wie sie sich nennen, jüngst zu Hause gegen Kornwestheim nicht reüssierten. Man habe möglicherweise den Sieg über Pforzheim zu lange genossen, sagt Trainer Martin Wild hinterher in seinem öffentlichen Statement. Man habe es nicht geschafft, wieder rechtzeitig in Tritt zu kommen. Das knappe 30:31 war für den Drittligisten erst die zweite Heimniederlage im sich zu Ende neigenden Jahr 2018.

Zu Beginn entfacht sich ein superschnelles Spiel, in dem teilweise mehr Tore fallen als Minuten gespielt sind. Die Gastgeber holen sich die erste Führung beim 5:4 - nach zwei Gewaltwürfen von Matthias Hild. Die erste Hälfte bleibt ausgeglichen, mit mehr als zwei Toren können sich die Brucker jedoch nicht absetzen. Sie leisten sich viele Passfehler, und Gästekeeper Pascal Welz bekommt immer wieder Hand- oder Fußspitze an den Ball. So lassen sie sich wieder einholen, beim 14:14-Halbzeitstand beginnt das Spiel von vorn.

Und auch in Teil zwei geraten Fürstenfeldbrucks Handballer sogleich in Rückstand, in ihrem Spiel klappt fortan nichts mehr. Nach einer knappen Viertelstunde hat Kornwestheim beim 17:23 sechs Tore zwischen sich und die Gastgeber gelegt. Dreimal landet der Ball im leeren Brucker Tor, als die Gastgeber für einen zusätzlichen Feldspieler ihren Keeper Michael Luderschmid herausgenommen haben und die Gäste jedes Mal schneller an den Ball kommen, als der Torwart zurückkehren kann. Mehrmals kommt in dieser Phase Kornwestheims Rechtsaußen und Torjäger Peter Jungwirth zu einfachen Toren. Dem Brucker Spiel fehlen nun die Distanzwürfe von Matthias Hild, der vor der Pause sechs seiner insgesamt neun Tore gemacht hat, nach der Pause aber fast 20 Minuten Maximilian Lentner weichen muss. Eine Fehlentscheidung, wie sich herausstellt. Trainer Martin Wild begründet die Umstellung hinterher damit, dass auch Hild seine Pausen benötige. Der Brucker Zwei-Meter-Mann indes zeigt sich ratlos über seine Auswechslung.

Hoffnung keimt auf, als der inzwischen im Tor stehende Markus Winkler mit einem weiten Pass Gianni Huber findet und der das 22:24 (48.) erzielt. Huber trifft dann noch zweimal, und als Hild wieder mitmachen darf in den letzten elf Minuten, scheint er beweisen zu wollen, dass es falsch war, ihn draußen zu lassen - mit drei weiteren Treffern. Bis auf ein Tor kommen sie den Kornwestheimern nahe, Martin Wild bescheinigt den Seinen deshalb "eine tolle Moral in der letzten Viertelstunde". Allein, es reicht nicht mehr. Nach dem Spiel, als die meisten Zuschauer schon gegangen sind, steht Dominik Klein noch zum Plausch bei den Spielern. Vielleicht gibt er ja ein paar entscheidende Tipps fürs nächste Mal.