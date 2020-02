Es schadet nie, einen Plan zu haben, und beim HCD Gröbenzell hatten sie vor etwa eineinhalb Jahren sogar einen vermeintlich besonders guten: Der HCD holte damals einen jungen Trainer von der HSG Würm-Mitte. Konstantin Schlosser war noch keine 30 Jahre alt, er war ein Talent. Er sollte als Co-Trainer von Hendrik Pleines lernen, dem Chef. Ein Jahr lang. Und als sich Pleines wie geplant im Sommer 2019 aus beruflichen und privaten Gründen zum Sportlichen Leiter degradierte, da wurde Schlosser selbst zum Chef.

Den jungen Konstantin Schlosser erst einzulernen und dann zu einem Trainer zu machen, der viele Jahre lang bleibt: Das klang nach einem ziemlich guten Plan. Aber diesen Plan kann der HCD nun endgültig in die Tonne treten.

Konstantin Schlosser ist in der vergangenen Woche, vor dem Drittligaspiel gegen den TSV Haunstetten, zurückgetreten, genau wie sein Assistent Sebastian Servos. Die Gründe für die Rücktritte sind vielschichtig, höchstwahrscheinlich haben sie viel mit verloren gegangenem Vertrauen zu tun. Konstantin Schlosser wollte am Sonntag keine Nachfragen beantworten.

Irgendwie hat es nicht mehr geklappt mit Schlosser und den Gröbenzeller Handballerinnen, schon in der kurzen Winterpause hatte sich das angedeutet. Da kehrte Pleines ins Trainerteam zurück. Mit Schlosser sollte er fortan ein gleichgestelltes Duo bilden. Gemeinsam sollten sie den Abstieg zu verhindern. "Manchmal muss man einen Schritt zurück machen, um wieder Anlauf zu nehmen", sagte Schlosser vor dem Rückrundenstart im Januar. "In der jetzigen Situation müssen alle, Mannschaft, Trainerteam und sportliche Leitung, über ihren Schatten springen und Änderungen zulassen. Dazu bin auch ich bereit." Aber natürlich war die Rückkehr von Pleines ein klares Zeichen, das nur eine Interpretation zuließ: Alleine wurde Schlosser der Klassenerhalt offenbar nicht mehr zugetraut. Zwei Spiele lang versuchten Schlosser und Servos, die neue Konstellation anzunehmen. Aber vermutlich war zu viel kaputt gegangen. "Sie haben das Vertrauen nicht mehr gespürt und daraus ihre Konsequenzen gezogen - was auch verständlich ist", urteilte Pleines nun nach der 26:33-Niederlage gegen Haunstetten.

Pleines und Schlosser waren in der vergangenen Saison ein super Trainerteam. Sie brachten den HCD auf Platz drei der dritten Liga. Auch als Sportlicher Leiter hat Pleines nie ein schlechtes Wort über Schlosser und Servos verloren, er tat es auch jetzt nicht: "Es tut mir leid für die beiden, weil ich sie menschlich und sportlich sehr schätze." Es sei für neue Trainer eben immer schwer, wenn die Ergebnisse nicht stimmten. Mit den vielen Weggängen und Verletzen zu Saisonbeginn sei es "von Anfang an keine dankbare Aufgabe" gewesen.

Schlosser grübelte zuletzt viel, aber er wirkte dabei nie ratlos. Er hatte Ideen, seine Spielerinnen setzten sie mal gut um, mal weniger gut. Es schien nie so, als sei das Verhältnis von Mannschaft und Trainer nicht mehr zu retten. Aber jetzt hat es zwischen Schlosser und dem HCD doch nicht mehr geklappt. "Ich weiß auch nicht genau, warum", sagte Sina Fischer, die HCD-Kapitänin, am Samstag. "Wir müssen uns einfach eingestehen, dass Konsti und Basti in der Situation nicht richtig zur Mannschaft gepasst haben." Und sie fügte hinzu: "Es ist superschade!"

Es dürfte sich in Gröbenzell niemand finden, den Schlossers Weggang freut. Vor allem war der Plan mit ihm als Cheftrainer ja ein langfristiger. Nun muss der HCD im Sommer wieder einen neuen Trainer finden - was in der Region in und um München nicht einfach ist. Pleines wird definitiv nur bis Saisonende der Trainer bleiben. Eigentlich lassen seine beruflichen und privaten Verpflichtungen das jetzt schon nicht mehr wirklich zu. Aber es geht um viel, deshalb springt er noch einmal ein.

Der HCD will unbedingt den Klassenerhalt schaffen. Ein Abstieg wäre eine Katastrophe, das sagen alle. Den vielen guten Nachwuchsspielerinnen will Gröbenzell schließlich auch bei den Frauen eine angemessene Perspektive bieten.

Die Niederlage am Samstag gegen Haunstetten war kein Drama, der TSV ist aktuell einfach besser. "Sie hatten das bessere Zweikampfverhalten, die bessere Torfrau, die bessere Abwehr und den besseren Angriff", sagte Pleines. Viel mehr Teilbereiche eines Handballspiels werden einem nicht einfallen. Es war eine verdiente Niederlage. "Aber das ist okay", befand Pleines, "du musst in so einer Phase Haunstetten nicht schlagen." Schlagen muss der HCD die Mannschaften, die wie er selbst auf den hinteren Tabellenplätzen liegen. Zum Beispiel den ASV Dachau, den Letzten. Bei dem spielt Gröbenzell am kommenden Samstag.