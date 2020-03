In der vergangenen Trainingswoche wurde es einsam um Stefan Weidinger, den Trainer der Dachauer Handballerinnen. Nicht etwa, weil seinen Spielerinnen nach elf Pleiten am Stück die Lust am Üben vergangen wäre. Vielmehr schrumpfte der schon dezimierte Kader des Tabellenletzten der 3. Liga nochmal zusammen. Zwar wütet nicht das Coronavirus in Dachau, eine Erkältungswelle aber sorgte dafür, dass Charleen Hansen und Franziska Niebert das heimische Bett hüten mussten, anstatt sich auf das Auswärtsspiel in Pforzheim vorzubereiten. "Ich hatte Angst, dass wir ohne Rückraumspielerinnen antreten müssen", gestand Weidinger.

So weit kam es dann doch nicht. Hansen und Niebert meldeten sich pünktlich fit - und zeigten am Samstagabend eine bemerkenswerte Leistung. Hansen steuerte vier Treffer bei, Niebert durfte sieben Mal jubeln. Mit ihren elf Toren hatten sie großen Anteil daran, dass Dachau zum ersten Mal seit Mitte Oktober nicht als Verlierer vom Feld schleichen musste. 24:24 hieß es am Ende, die ASV-Handballerinnen traten mit einem gefühlten Sieg im Gepäck die 240 Kilometer lange Heimreise an.

Das Spiel hätte auch anders laufen können, wie ein hörbar erleichterter Stefan Weidinger am Telefon erklärte. Bis kurz vor Schluss lag Pforzheim in Führung, drei Minuten vor Ende sogar noch mit zwei Toren Unterschied. "Wir haben aber immer daran geglaubt, dass was zu holen ist", sagte Weidinger. Allen voran Niebert hatte allem Anschein nach keine Lust darauf, sich umsonst aufs Feld gequält zu haben. Zweieinhalb Minuten vor dem Ende verkürzte sie auf 23:24 - und gab sich damit natürlich nicht zufrieden.

Nach einer Auszeit der Gastgeber gelangte Dachau kurz vor Schluss nochmals an den Ball und bekam einen Freiwurf zugesprochen. Über Umwege fand das Spielgerät dann - wie sollte es anders sein - Franziska Niebert, die den Ball drei Sekunden vor Ablauf der Spieluhr per Schlagwurf "ins Tor reinschweißt", wie Weidinger berichtete: "Das gibt uns Auftrieb, das gibt die Hoffnung zurück."

Von Hoffnung und Auftrieb war zu Beginn beim Aufsteiger noch wenig zu sehen gewesen. Nach 13 Minuten führte Pforzheim schon mit 7:3. Alles wie gewohnt? Nein, sagte Weidinger. "Ich hatte auch in dieser Phase des Spiels nicht das Gefühl, dass wir die schlechtere Mannschaft sind." Oft hätten seine Spielerinnen nur einen Moment nicht aufgepasst. "Da waren zwei, drei Abpraller-Tore dabei, die es nicht gebraucht hätte."

Von Verunsicherung sei trotz des misslungenen Starts nichts zu spüren gewesen. Vor 90 Zuschauern kämpfte sich Dachau nach und nach zurück in die Partie und verkürzte den Rückstand. "Wir standen sicher und kamen so zu vielen Ballgewinnen", lobte Weidinger seine Spielerinnen. Mit 14:13 für Pforzheim ging es in die Halbzeitpause.

Danach entwickelte sich ein ebenso intensives wie knappes Handballspiel. 20 Minuten vor dem Ende gelang Dachau zum ersten Mal der Ausgleich. Erst verkürzte Niebert auf 16:17, ehe die Rückraumspielerin aus dem Spiel heraus das 17:17 nachlegte. "Das war schon stark, wie sich Franzi Niebert und Charleen Hansen trotz Krankheit 60 Minuten über den Platz geschleppt haben", sagte Weidinger.

Komplett drehen konnte Dachau das Spiel nicht, blieb aber stets in Schlagdistanz. Nur zehn Gegentreffer ließ der ASV in Halbzeit zwei zu, laut Weidinger ein Verdienst der starken Deckungsarbeit und der "überragenden Leistung" von Torhüterin Annika Hangleitner. "Wir waren über das ganze Spiel mindestens gleichwertig", sagte der Trainer und spricht von einem "verdienten Punkt".

Das Problem: Dieses Pünktchen verbessert die Chancen des Aufsteigers im Rennen um den Klassenerhalt nicht entscheidend, mit 6:26 Punkten ziert der ASV weiter das Tabellenende der Süd-Staffel. Weidinger gibt sich dennoch zuversichtlich. Er stand erst zum zweiten Mal als hauptverantwortlicher Cheftrainer an der Linie, nachdem der Verein vor einigen Wochen nicht ganz geräuschlos Thomas Lukauer von seinen Aufgaben entbunden hatte. Schon im Derby gegen Gröbenzell stellte Weidinger trotz der 18:28-Pleite einen Aufwärtstrend fest, nun folgte der erste Punktgewinn. "Der hebt die Stimmung", sagte Weidinger. Eine große Party sei nicht geplant, nach vielen Wochen mit eher tristen Heimfahrten "drehen wir jetzt im Bus die Musik aber so richtig auf".