28. April 2019, 18:56 Uhr Handball Klatsche für Ketsch

Drittligist Gröbenzell hat nach einem souveränen 40:24-Erfolg weiter Chancen auf Platz zwei und den Aufstieg. Der Mannschaft stehen gravierende Veränderungen bevor.

Von Nico Horn, Gröbenzell

In der sechsten Minute sahen die Zuschauer in der Wildmoos-Halle noch einmal den alten HCD Gröbenzell - und womöglich sahen sie auch den neuen. Nach einem Ballgewinn stürmte Kirsten Walter in Richtung des gegnerischen Tors, ließ sich auch von einer sich in den Weg stellenden Kontrahentin nicht aufhalten und warf. Latte. Rücken der Torfrau. Tor. Es war bereits der sechste Treffer für Gröbenzells Drittligahandballerinnen am Samstagabend. Walters Wille und Tempo standen dabei stellvertretend für die Saison des HCD, und wenn man den Beteiligten glauben darf, auch für die nächste.

Die Aggressivität in der Defensive und die schnellen Gegenstöße sind ja bereits seit einigen Jahren ein Markenzeichen des HCD. Beim 40:24-Sieg gegen die TSG Ketsch II war das nicht anders. Nun werden Gröbenzell aber in einer Woche, nach dem letzten Saisonspiel in Bietigheim, einige prägende Akteure verlassen. Weil es gleich so viele sind, könnte man auf die Idee kommen, dass demnächst ein anderer HCD zu sehen ist. Aber Trainer Hendrik Pleines war sich sicher: "Die aggressive, schnellbeinige Abwehr wird immer ein Markenzeichen des HCD sein."

Auch Konstantin Schlosser, der im Sommer den Trainer-Job von Pleines übernimmt, versicherte, weiter auf Tempospiel zu setzen. "Die Zeiten, in denen man gemütlich nach vorne gegangen ist, sind vorbei." Zudem habe man die richtige Mannschaft für den schnellen Spielstil - trotz der Verabschiedung von vier wichtigen Spielerinnen: Katharina Wohlrab, Vera Bassel, Amelie Bayerl und Lisa Antl. Wohlrab und Bassel beenden ihre Karrieren, Bayerl (zu Ligakonkurrent Regensburg) und Antl (Buxtehude) wechseln den Verein.

Gegen Ketsch waren bis auf die verletzte Wohlrab aber noch alle dabei. Vor dem Spiel hatte Beatrice Mazzucco jeder Einzelnen eingetrichtert, dass diese Saison "eine Mega-Saison werden kann". Denn der zweite Tabellenplatz ist nach wie vor möglich. Selbst beim Aufstieg in die zweite Liga 2017 war Gröbenzell nicht besser platziert. Dementsprechend entschlossen begann der HCD, der schon zur Mitte der ersten Halbzeit mit acht Toren führte (13:5). "Es freut mich, dass die Mädels in meinem letzten Heimspiel noch nicht ans Feiern gedacht haben", sagte Pleines, der Ketsch als Team beschreibt, "vor dem wir viel Respekt hatten". Aber weil die erste Mannschaft der Kurpfälzerinnen gleichzeitig um den Aufstieg in die erste Liga kämpfte, reiste die TSG geschwächt nach Gröbenzell. So kamen die Gäste nur ganz selten zu aussichtsreichen Wurfchancen. Weil der HCD seinerseits manchmal ein bisschen schlampig abschloss, war Ketsch zur Halbzeit aber noch nicht geschlagen (19:13).

Für einen Höhepunkt sorgte nach 40 Minuten Antl, diese Urgewalt am Kreis: Christine Königsmann passte in den Torraum und Antl verwertete das Kempa-Zuspiel. Als die U20-Nationalspielerin kurz darauf zum 28:18 traf, war die Partie endgültig entschieden und der vierte Sieg in Serie gesichert. Man habe über die vergangenen Wochen ein paar Dinge gemacht, "die uns die letzten Jahre ausgezeichnet haben", sagte Pleines. Er meinte die hohe Intensität und vor allem den Fokus auf die Verteidigung. "Wir haben Mädels, die Bock haben, Abwehr zu spielen. Das unterscheidet uns von vielen Mannschaften." Die überragenden Tempospielerinnen Bassel, Bayerl und Walter seien schwer zu stoppen.

Zwei Drittel des angesprochenen Tempo-Trios werden in Zukunft fehlen. Bassel ist die beste Schützin der vergangenen Jahre, und über Bayerl sagte Pleines: "Wenn man sieht, wie sie heute Ketsch auseinandergenommen hat, weiß man, was für eine hervorragende Handballspielerin geht." Gleichzeitig betonte er, sich auf das HCD-Gesicht der nächsten Jahre zu freuen.

Da ist zum Beispiel Jana Epple, die von sofort an fest zur ersten Mannschaft gehört und die Spielmacherrolle von Bayerl übernehmen wird. Gegen Ketsch zeigte sie mit sechs Toren, welch großes Potenzial sie hat; nur Mazzucco traf noch öfter (9). Lisa Salvermoser (2), wie Epple aus der eigenen Jugend, unterstützte Mazzucco auf Linksaußen. Kapitänin Sina Fischer bekommt im Sommer ein Baby, wird anschließend aber wieder auf Bassels Position im linken Rückraum spielen. Katrin Friedrich kehrt von Zweitligist Herrenberg zurück und Lena Klingler wird von Ligakonkurrent Bietigheim verpflichtet. Gemeinsam mit Epple sollen sie eine talentierte Rückraum-Achse bilden.

Nur im Tor bleibt alles beim Alten. Antonia Thurner und Theresa Bauer spielten am vorletzten Spieltag gewohnt souverän. Einmal parierte Bauer sogar drei Würfe am Stück: erst einen aus der Mitte, dann von rechts und noch mal aus der Mitte. Sie und Thurner dürften kommendes Jahr eher besser als schlechter werden. Alles in allem sind das gar nicht so schlechte Aussichten für Gröbenzell.