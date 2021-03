Es gibt endlich Klarheit für die Frauen-Mannschaften des HCD Gröbenzell und der HSG Würm-Mitte: Der Deutsche Handballbund hat beschlossen, dass es in der seit November ausgesetzten Saison in der dritten Handball-Bundesliga keine Absteiger geben wird, beide Mannschaften können also für die kommende Saison planen. Auch bezüglich der Fortsetzung der Spielrunde ist eine Entscheidung getroffen, die indes sehr ungewöhnlich ist: "Aufsteiger in die zweite Liga der Frauen und Männer sollen nach Möglichkeit unter interessierten Vereinen ermittelt werden", teilt der DHB mit. Um die Teilnehmer am DHB-Pokal 2021/22 zu ermitteln, werde eine "zusätzlichen Spielrunde ab April " abgehalten. Die Teilnahme an den "Aufstiegsrunden und alternativen Wettbewerben ist freiwillig", das Spielsystem abhängig von den Meldezahlen.