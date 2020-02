Martin Wild hatte am Montag viel Zeit, sich Gedanken über die nahe Zukunft zu machen. Was das Sportliche betrifft natürlich, in seiner Funktion als Trainer der Drittliga-Handballer des TuS Fürstenfeldbruck. Das lag aber gar nicht daran, dass zum Wochenbeginn garstige Orkanböen über Bayern hinwegfegten, die vielerorts das Tagesgeschehen lahmlegten und den Schülern einen freien Tag bescherten. Wild ist nämlich hauptberuflich Lehrer. Aber er ist kürzlich von einer Leiter geplumpst und wegen seines schwer lädierten Ellenbogens ohnehin noch im Krankenstand. Vielleicht hat ihn dieser Umstand ja bewogen, auch seinen arg beanspruchten Spielern eine kleine Auszeit zu gönnen, das Training bekomme vorerst "regenerativen Charakter". Denn die mussten beim TV Plochingen wieder an ihre Grenzen gehen. Derzeit widerfährt den Bruckern das, wonach es zu Saisonbeginn gar nicht aussah: Der TuS muss Woche für Woche angesichts immer neuer Ausfälle improvisieren. Was tadellos gelingt, wie dem 31:26-Auswärtssieg in Baden-Württemberg zu entnehmen war.

Auch der entstand unter verschärften Bedingungen, denn neben den ohnehin fehlenden Verletzten, zu denen unter anderen alle drei Linkshänder zählen, wird auch Sebastian Meinzer in den kommenden Wochen passen müssen. "Er ist im Training umgeknickt", erzählt Wild, Außen- und Innenband sind gerissen, die Kapsel ebenfalls, auch die Syndesmose sei in Mitleidenschaft gezogen.

Wild hat mittlerweile eines gewisse Routine im Herunterleiern von derlei Diagnosen entwickelt. Für die Partie in der beschaulichen Kleinstadt nahe Stuttgart blieben dem Trainer sieben gesunde Stammspieler. Was einmal mehr kein Problem war, denn "wir haben nahtlos an die Leistung gegen Dansenberg angeschlossen" - gegen den selbst ernannten Meisterschaftsanwärter war dem dezimierten Tabellenführer vor Wochenfrist ein grandioser 40:20-Heimsieg gelungen. In Plochingen musste Wild nun auch noch auf den linken Rückraumspieler Meinzer verzichten, der offensiv der wichtigste Schütze ist und auch im Defensivverbund eine tragende Rolle spielt. Ausgerechnet Meinzer, der sich nach durchwachsenem Saisonstart zusehends seiner Bestform genähert hatte. Immerhin konnte Kreisläufer Johannes Borschel mitreisen, der während der Woche krank gewesen war. In Noah Newel und Tobias Urban saßen noch zwei Akteure aus dem Bayernligateam auf der Bank. Außerdem machten die verbliebenen Rückraumspieler Yannick Engelmann, Falk Kolodziej (je vier Tore), Korbinian Lex (6) und Toptorschütze Johannes Stumpf (8) den Ausfall wett, Michael Luderschmid im Tor war bester Akteur auf dem Parkett.

So beherrschten die Gäste Spiel und Gegner, waren schnell auf 4:0 enteilt und führten nach 16 Minuten mit 13:4 Toren. Die Gastgeber hatten dem Tempo-Handball des Primus wenig entgegenzusetzen, im Positionsspiel gab es für Plochingens Angreifer kein Durchkommen. Entsprechend leise war es in der Halle, so Wild, lediglich die etwa 50 mitgereisten TuS-Anhänger, die ein Zehntel der Kulisse bildeten, machten Lärm.

Dass der Drittligist neuerdings auch in Auswärtsspielen so viel Unterstützung erfährt, "hilft uns natürlich sehr", sagt Wild, und ist zugleich Ausdruck der Euphorie, die im Brucker Umfeld ausgebrochen ist. Plochingen kam dennoch zurück, setzte alles auf eine Karte und brachte im Angriff für den Torhüter einen siebten Feldspieler. Diese Taktik war Dansenberg kürzlich gründlich daneben gegangen, doch "Plochingen hat das sehr gut gemacht", sagte Wild. Auf 10:15 verkürzte der Gastgeber zu Pause und rückte dem Favoriten bis auf 13:16 (35.) nahe. Als der aber die Intensität in der Defensive wieder erhöhte, kam er zu Ballgewinnen und leichten Treffern ins leere gegnerische Tor.

Beim Stand von 30:21 war das Spiel acht Minuten vor dem Ende entschieden, Wild konnte nun auch den Reservisten Einsatzzeiten geben, ohne den Erfolg zu gefährden. Auch die Gefahr des personellen Aderlasses will der Trainer nicht zu hoch bewerten, zumal Max Horner schon am Wochenende ein Comeback gab - noch allerdings in der zweiten Mannschaft.

So bleibt der zwölfte Sieg in Serie, mit dem die Führung auf Verfolger Pfullingen, der beim 27:27 in Haßloch patzte, auf sieben Zähler ausgebaut wurde. Neben den 40:4 Punkten stehen auch 128 mehr erzielte Treffer zu Buche, die Wild wie einen weiteren Punkt einordnet. Die Rückkehr Horners werde nun helfen, die Bilanz im kommenden Spiel gegen die Reserve der Rhein-Neckar Löwen auszubauen, das spielfreie Wochenende danach kommt Wild sehr gelegen. Acht Spiele stehen noch aus, darunter die Heimpartie gegen Verfolger Pfullingen Mitte März. Doch darüber will sich Martin Wild noch keine Gedanken machen.