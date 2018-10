29. Oktober 2018, 18:44 Uhr Handball Großes Kopfkino

Die Drittliga-Frauen des HCD Gröbenzell drehen ein verloren geglaubtes Spiel gegen Haunstetten noch. Und ihr Nachbar Würm-Mitte verbessert sich nach einem Auswärtssieg ins Mittelfeld der Tabelle.

Von Ralf Tögel

Etwas mehr als 42 Minuten waren gespielt, da sanken die Hoffnungen der Zuschauer auf der Tribüne der Wildmooshalle gegen null. Gerade hatte Patricia Horner eines ihrer sieben Tore für den TSV Haunstetten geworfen, zur 22:15-Führung für die Gäste. Angesichts der Chancenlosigkeit der Gastgeberinnen vom HCD Gröbenzell bis dahin musste man erst gar keinen Hang zum Defätismus haben, um dieses Spiel als vorzeitig verloren zu erachten. Doch dann spielte sich ein wahres Lehrstück darüber ab, wie unberechenbar der Handballsport doch sein kann. Gröbenzell holte Tor um Tor auf und stellte die Partie in der Schlussphase tatsächlich noch auf den Kopf. Der letztendlich glückliche 31:29-Erfolg des HCD hinterließ zum einen fassungslose Gäste-Spielerinnen auf dem Parkett. Und macht zum anderen den HCD Gröbenzell nach Minuspunkten zum besten Team der dritten Liga, Gruppe Süd. Freiburg und Allensbach stehen zwar mit einem Pluspunkt mehr auf dem Konto vor dem HCD, haben aber auch jeweils eine Partie mehr ausgetragen.

"Wir sind selten mehr von einem Gegner dominiert worden als in dieser ersten Halbzeit", gab Trainer Hendrik Pleines nach dem Spiel unumwunden zu. Obwohl Haunstetten ein bestens bekannter Gegner ist, dessen extrem offensive Abwehrspielweise also beileibe nicht überraschend kam. Die Gastgeberinnen stellte diese dennoch vor unlösbare Probleme, was zehn magere Torerfolge in der ersten Halbzeit verdeutlichten. Haunstetten attackiert den Gegner sehr weit vor dem Wurfkreis, zwang die HCD-Angreiferinnen in Zweikämpfe. "In der ersten Halbzeit konnten wir drei oder vier davon gewinnen", sagte Pleines, auch die Abwehr hatte mit den flinken Gegnerinnen Probleme, die sich einen 18:10-Vorsprung zur Pause erspielten.

Zur Pause führt Haunstetten 18:10, dann gehen den Gästen zusehends die Kräfte aus

Diesen Vorteil verteidigten sie bis weit in die zweite Hälfte. Erst als die Kräfte bei den Gästen nachließen, kam Gröbenzell auf. Es habe schon zum Matchplan gehört, so Pleines, dass "wir hinten raus etwas fitter sind". Der HCD-Trainer gestand aber auch ein, dass selbiger insgesamt ordentlich daneben ging: "Ich habe es nicht geschafft, die Mannschaft auf den Gegner vorzubereiten. Das muss ich mir ankreiden." Mit den schwindenden Kräften der Gäste stieg die Zahl der gewonnenen Zweikämpfe der Gröbenzellerinnen, allen voran Amelie Bayerl (6 Tore) und Top-Torschützin Vera Bassel (9) kamen nun zum Zug. "Als wir wieder in Reichweite waren, ging bei Haunstetten das Kopfkino an", so Pleines; spätestens als Christine Königsmann zum 24:24 ausglich, wähnten sich die Gäste im falschen Film. Was nach Ansicht des Haunstettener Trainers Herbert Vornehm viel mit der Rolle der Schiedsrichter zu tun hatte - besonders mit deren laxer Auslegung der Schrittregel. Pleines sah darin ein nachvollziehbares Manöver des Kollegen, um sein Personal ein Stück weit aus der Schusslinie zu nehmen. Denn die "beste Saisonleistung" (Vornehm) war nun völlig wertlos, was trotz aller Nebengeräusche unter dem Strich hausgemacht war. Für den HCD-Trainer bedeutete der Erfolg mehr als zwei glückliche Punkte, er sah ihn als Beleg dafür, "wie gut diese Mannschaft charakterlich funktioniert".

Ähnliche Glücksgefühle durfte Claus Lohmann am Wochenende erfahren, denn die HSG Würm-Mitte landete ihren zweiten Saisonsieg. Der 30:24-Triumph bei der Reserve der SG BBM Bietighem geriet nicht nur ausgesprochen souverän, er hätte "auch höher ausfallen können", wie der Trainer befand. Womit er nicht falsch lag, denn nach dem 0:1 legten stets die Gäste vor, zur Pause betrug der Vorsprung bereits zehn (19:9) Treffer. Lohmann konnte die feine Leistung der Seinen gar dafür nutzen, um den Nachwuchskräften Einsatzzeit zu geben. Andrea Petsch etwa, oder Simone Padberg, die noch A-Jugend spielen darf. Laura Steger ist laut Lohmann sogar noch B-Jugendliche, nun steuerte sie einen Treffer zum ungefährdeten Auswärtssieg in der dritten Liga bei. Natürlich wusste der HSG-Coach um den glücklichen Umstand, dass die Erstliga-Vertretung der SG zur selben Zeit in Buxtehude zu Werke ging, Verstärkungen aus dem Profikader also ausblieben. Der Sieg war dennoch ein weiterer Beweis der Drittliga-Tauglichkeit der Wildkatzen, dem das Fehlen von Spitzenkraft Belma Beba zusätzliche Wertigkeit verlieh. Beste Schützin in Bietigheim war Isabell Toth mit acht Treffern, Paula Reips gelangen sechs Tore. Lohmann im Übrigen entspannt gerade ein paar Tage in Südtirol, zum Abschlusstraining am Donnerstagabend ist er wieder zurück. Denn es steht ein besonderes Spiel an: Am kommenden Samstag gastiert der HCD Gröbenzell zum Derby in Gräfelfing.