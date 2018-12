3. Dezember 2018, 18:32 Uhr Handball Gröbenzeller Erfolgsmuster

Lohmann meint vielmehr, dass ihm zusehends Stammpersonal verloren geht. In Ann-Christin Steinhart, die schwanger ist, und Sara Markovic, die aus privaten Gründen eine Handballpause einlegt, hat sich nun auch die Verletzung von Vera Laipple als "veritabler Knieschaden" herausgestellt. Vor allem die zielstrebige Laipple fehlt im Rückraum, was sich beim Gastspiel in Baden-Württemberg unschön bemerkbar machte. Denn nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, nach der die Gäste mit 14:16 Toren durchaus aussichtsreich im Rennen lagen, gingen dem jungen und dezimierten Kader die Körner aus. Pforzheim schraubte den Vorsprung schell auf fünf Tore (19:14) und hielt die HSG, trotz guter Leistungen von Toptorschützin Bema Belba (6), Isabell Toth und Nicole Huber (je 5), stets in diesem Bereich. Was auch an den 16 Toren von Desire Kolasinac lag, die vor zwei Jahren noch für Nellingen in der Bundesliga spielte und für die TG zweistellig zu treffen pflegt. Immerhin konnte sich Lohmann über die starke Leistung von Simone Padberg freuen, die für die HSG normalerweise noch in der A-Jugend spielt. Ralf Tögel

Jung, ehrgeizig, talentiert: Die Kreisläuferin Lisa Antl, 18 Jahre, steht beispielhaft für den Drittligisten HCD Gröbenzell.

Von Johannes Holbein

Selbst das schmuddelige und kalte Winterwetter hält Lisa Antl nicht davon ab, vom Bahnhof zur Sporthalle mit dem Skateboard zu rollen. Davor ist sie schon mehr als eine Stunde Zug gefahren, von Ingolstadt, wo sie lebt, nach Gröbenzell, wo sie Handball spielt. Auf diese Weise reist Antl drei Mal pro Woche zum Training und zu den Heimspielen. Häufig ist sie erst um Mitternacht wieder zu Hause in Ingolstadt. Das mag manch einer für verrückt halten, aber genau diese Leidenschaft zeichnet die 18-jährige Kreisläuferin des HCD Gröbenzell auch auf dem Spielfeld aus. Fleiß schlägt Talent, ist ihr Motto, wobei sie mit beidem gesegnet ist. Beim 32:26 (16:11) ihres HCD Gröbenzell gegen Aufsteiger SG Kappelwindeck/Steinbach macht Antl sieben Treffer, viele nach ähnlichem Muster: Zuspiel am Kreis, schnelle Drehung um die Gegenspielerin, Wurf.

Als ihr der Ball dabei einmal in den Kreis kullert, springt sie hinterher und schlägt ihn im Flug ins Netz. Das Publikum goutiert diesen Einsatz mit lautem Applaus, und selbst Gäste-Trainer Arnold Manz lobt: "Lisa Antl hat das überragend gemacht heute, Kompliment." Ihr eigener Trainer, Hendrik Pleines, ist während des Spiels nicht immer so begeistert. Schon in der ersten Halbzeit zitiert er seine Kreisläuferin mehrmals an den Seitenrand, um über ihre Laufwege zu sprechen. "Sie hat heute ein gutes Spiel gemacht, manchmal fehlt ihr aber noch die taktische Disziplin."

In der zweiten Halbzeit gerät Pleines dann kurzzeitig in Rage, was aber nicht an Antl allein liegt, sondern am taktischen Verhalten des gesamten Teams. "Acht, neun Minuten lang hat der Gegner eine komplette Manndeckung gespielt, in denen wir unclever sind und nach zehn Sekunden den Weg in die Tiefe suchen, anstatt uns ohne Ball zu bewegen und anspielbar zu sein." Die Folge waren viele Ballverluste im Aufbau und das Zusammenschrumpfen der Sieben-Tore-Führung auf vier Treffer.

Mehr nicht, denn die meiste Zeit sieht Pleines gegen einen "saustarken", sehr offensiv deckenden und selbstbewussten Aufsteiger eine disziplinierte Leistung seines Teams. Die Gäste sind zwar zunächst besser im Spiel und führen 1:0 und 2:1, nach einigen Minuten bekommen die Gröbenzellerinnen aber die beiden hochtalentierten 17-jährigen Rückraumakteurinnen der Badener, Laetitia Quist und Stephanie Elies, besser in den Griff. Mitte der ersten Halbzeit trifft Antl zum 9:8, und von da an gibt der HCD die Führung nicht mehr aus der Hand. Kurz vor der Pause muss Quist wegen der dritten Zweiminutenstrafe auf die Tribüne, kein Nachteil für den HCD: "Sie ist eine wahnsinnig gefährliche Spielerin, die Disqualifikation war ein Schlüssel zum Sieg heute", sagt Pleines.

Im zweiten Durchgang spielt Johanna Leubner auf Gröbenzeller Seite groß auf. Die Außenspielerin erzielt dabei fünf ihrer insgesamt sieben Treffer. In den vergangenen Wochen hat sie noch gehadert, weil sie als Rechtshänderin auf der Rechtsaußenposition nicht in Schwung kam. Nach dem Spiel ist sie erleichtert: "Ich bin ein Mensch, der so etwas ab und zu braucht und da viel Selbstbewusstsein rausziehen kann." Das ist auch das, was Pleines aus diesem Spiel mitnimmt für die nächsten Wochen. Das Selbstbewusstsein, dass seine Mannschaft selbst nach einer misslungenen Vorbereitung ein gutes Spiel abliefern kann. Denn erst am Montag vor dem Spiel hatte er erfahren, dass die Wildmooshalle wegen Reparaturarbeiten bis zum Wochenende gesperrt sei. Das Team durfte zwar beim Ligakonkurrenten Würm-Mitte und beim TuS Fürstenfeldbruck trainieren, was "aller Ehren wert sei", so Pleines, das Abschlusstraining aber musste ausfallen.

Man habe die holprige Trainingswoche dem Spiel schon etwas angemerkt, findet auch Antl hinterher. Ansonsten sei es ein "ganz normales Drittligaspiel" gewesen. Die vielen Anweisungen ihres Trainers ist sie gewohnt und findet sie gut, nur so könne sie sich weiterentwickeln. Mit ihrer Leistung an diesem Abend ist sie zufrieden, was bei der ehrgeizigen und selbstkritischen 18-Jährigen nicht immer der Fall ist. Ihre Einstellung hat sie schon weit gebracht, in diesem Jahr nach Ungarn, wo sie die U-20-Weltmeisterschaft gespielt hat. Pleines sagt: "In ihrer Altersklasse ist sie eine der besten Kreisläuferinnen in Deutschland, vielleicht die beste." Irgendwann will Antl erste Bundesliga spielen. Bis es soweit ist, wird sie noch einige Male mit Bahn und Skateboard durch Bayern rollen. Wobei das in Zukunft weniger werden dürfte: Am Tag vor dem Duell gegen Kappelwindeck hat sie ihre Führerscheinprüfung bestanden.