17. Dezember 2018, 18:49 Uhr Handball Grenzerfahrung

Dritte Liga: Der TuS Fürstenfeldbruck ist bei Tabellenführer HSC Konstanz chancenlos, Gröbenzells Frauen schlagen die Bietigheimer Reserve klar und für Würm-Mitte wird es nach der Niederlage in Regensburg immer enger.

Von Ralf Tögel

Brave Brucker

"Waren es nur neun?" Diese Frage von Trainer Martin Wild zum Halbzeitstand gibt eigentlich genügend Auskunft über das Spiel der Fürstenfeldbrucker Drittliga-Handballer bei der HSG Konstanz. Und ja, es waren nur neun Tore Differenz. 15:24 lagen die Brucker zur Halbzeit zurück, Endstand 29:39, weil der Zweitligaabsteiger "uns die Grenzen aufgezeigt hat", wie Wild fand. Zum einen hatte der TuS keinen guten Tag erwischt, was daran ersichtlich wurde, dass es Wild schon früh mit mehreren Abwehrsystemen sowie allen drei Torhütern probiert hatte. Zum andere spielte der Gegner auf "gutem Zweitliganiveau", so Wild: "Was Konstanz in der ersten Halbzeit gezeigt hat, war das Beste, das ich bisher in der dritten Liga gesehen habe." Auch die Hinspielniederlage, eine von bislang nur zwei, dürfte eine Rolle gespielt haben. In Bruck war in der letzten Spielsekunde ein direkter Freiwurf von Tom Wolf im Torwinkel kleben geblieben, der Punktgewinn für Konstanz wurde durch den verharzten Ball auf diese kuriose Weise verhindert - die Spieler vom Bodensee hatten das nicht vergessen. "Konstanz ging mit viel Motivation und Energie ins Spiel", beobachtete der TuS-Coach, und weil der HSG auch noch alles gelang, "haben sie sich in einen Rausch gespielt". Wilds Fazit: "Wir waren viel zu brav." Unaufhaltsam zog Konstanz weg und führte nach einer Viertelstunde bereits 15:8. Zu diesem frühen Zeitpunkt war Wild klar, dass man die Halle als Verlierer verlassen würde. "Wir haben uns kleine Ziele für die zweite Halbzeit gesetzt", erklärte der Trainer die Strategie für den zweiten Durchgang, die immerhin aufging. Der TuS blieb bei weniger als 40 Gegentreffern und der Abstand war nicht höher als zehn Tore. Mehr war nicht drin. Wild sagte, er könne "mit so einer Niederlage besser leben, als mit dem unnötigen 26:27 zuletzt in Haßloch". Positiv sei die Angriffsleistung gewesen. Nun gelte es, die nächste Partie vor der Weihnachtspause, die durch die WM im eigenen Land länger ausfallen wird, zu gewinnen. Dann gastiert Saarlouis. Einen Sieg hat Wild zur Pflicht erklärt: "Dann gehen wir mit 20 Punkten in die Pause - und sind zufrieden."

Gröbenzeller Reaktion

Eine "gewisse Verunsicherung" machte Hendrik Pleines bei seinen Spielerinnen aus, offenbar hatte das überraschende 27:29 beim Vorletzten Ketsch II doch Wirkung hinterlassen. Dennoch siegte der HCD Gröbenzell gegen die Erstligareserve der SG BBM Bietigheim II dennoch deutlich mit 31:22 Toren - und zeigte die gewünschte Reaktion nach dem pomadigen Auftritt der Vorwoche. "Wir waren zwar nicht spielerisch viel besser, aber kämpferisch klar überlegen, hatten die bessere Abwehr und die besseren Torfrauen", resümierte Pleines. Der Trainer hatte unmissverständlich erklärt, dass er keinen weiteren laxen Auftritt tolerieren werde, was die Spielerinnen verstanden hatten: 5:0 führte der HCD schnell, beim 13:3 schienen die Gäste in ein Debakel zu schlittern. Doch dann sah Pleines " einen Negativlauf", den Gästen gelangen sechs Tore in Serie. "In dieser Phase waren die Gedanken an die Partie in Ketsch wieder da", glaubt der Coach, zumal in den erkrankten Sina Fischer und Amelie Bayerl zwei wichtige Taktgeberinnen fehlten. Immerhin half Svenja Jänicke, die ihre Karriere beendet hat, aus. "Eine so souveräne und gute Handballerin hilft uns da weiter", erklärte der Coach. Bestnoten bekamen auch Kirsten Walter, 22, und Nachwuchstalent Jana Epple, 18, die gemeinsam die Rolle von Spielgestalterin Bayerl übernahmen. Eine Partie steht vor der knapp vierwöchigen Weihnachtspause noch an, dann gastiert der TuS Metzingen II. Ein Spiel, das Pleines schon jetzt die Zornesröte ins Gesicht treibt: "Die spielen während der WM-Pause mit der ersten Mannschaft, das ist Wettbewerbsverzerrung." Denn außer den aktuellen Nationalspielerinnen sieht der Bundesliga-Dritte die Drittligaspiele als willkommene Tests - nach der Weihnachtspause spielt wieder die Reserve. "Man kann nichts dagegen machen", ärgert sich Pleines, "aber die greifen aktiv im Meisterschaftskampf ein. Das werde ich ihnen auch genau so sagen."

Schlechter Tag für Würm-Mitte

Konkurrent Würm-Mitte hat ganz andere Probleme. Nach der 30:38-Niederlage beim ESV Regensburg bleibt die HSG Vorletzter, der rettende neunte Platz ist bereits drei Zähler entfernt. "Das ist schon eine Spitzenmannschaft", sagt Trainer Claus Lohmann über Regensburg, das sich nach einer ausgeglichenen Anfangsphase (4:4) recht bald deutlicher (14:7, 20.) entfernte. Weil in Vera Laipple eine wichtige Torschützin verletzt fehlt, kann sich der Gegner besser auf Belma Beba konzentrieren. Die ehemalige Profi-Handballerin hatte einen schweren Stand "und keinen guten Tag", so Lohmann. Den hatte dafür Isabell Toth (6 Tore), die "immer mehr zum Faktor wird". Positiv fand der Coach auch "den Mut, mit dem wir weitergespielt haben". An der deutlichen Niederlage aber war nicht zu rütteln.