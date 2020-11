Von Heike A. Batzer, Fürstenfeldbruck

Mitten in die Schlusssirene hinein rennen die Protagonisten aufeinander zu, um gemeinsam im Kreis zu tanzen. Was für ein Gefühl! Lange vermisst, genauer gesagt fünf Niederlagen lang. Mit 0:10 Punkten und zunächst mächtig Ernüchterung waren die Handballer des TuS Fürstenfeldbruck vor einigen Wochen in die zweite Bundesliga gestartet und damit gleich als schlechtestes Team gelistet. Nun besiegten sie den hoch eingeschätzten HC Elbflorenz aus Dresden mit 33:30 (15:13) Toren. Die ersten beiden Punkte in der Profiliga sind eingetütet.

Die freiwilligen Helfer des Vereins, die sich um die Abwicklung der Partie verdient machen, bemühen sich derweil aus Leibeskräften um den Sound dazu, den in Vor-Corona-Zeiten tausend Fans beisteuerten. Die Helfer sind ja neben Medienvertretern die einzigen, die in diesen Tagen einem sogenannten Geisterspiel beiwohnen dürfen. Und so jubeln sie unter ihren Masken, klatschen und trommeln, was das Zeug hält. Nicht auszudenken, welche Partystimmung sich unter normalen Umständen in der Halle ausgebreitet hätte.

TuS-Trainer Martin Wild hatte zuvor in geradezu prophetischer Manier davon gesprochen, dass sich seine Jungs "für ihre guten Leistungen schon bald belohnen" würden. Einen Aufwärtstrend hatte er festgestellt seit den beiden deftigen Auftaktpleiten. Die Niederlagen danach waren weniger deutlich, bisweilen sogar unglücklich, und nun machen sie ihre ersten beiden Zweitligapunkte gegen die Handballer aus Dresden, die den schönen Beinamen für ihre Stadt - Elbflorenz - im Vereinslogo führen und den Bruckern zuletzt vor sechs Jahren in der dritten Liga in einem Punktspiel begegnet waren.

Der überragende Spielmacher Falk Kolodziej trifft neunmal und führt in der Liga-Assistwertung

Seither sind die Sachsen den Bruckern einige Zweitligajahre voraus, trainieren unter Profibedingungen und sollen über zwei Millionen Euro Etat verfügen. Aber: "Gibt uns der HCE auch nur den Hauch einer Chance, werden wir zur Stelle sein." Auch das hat Martin Wild vor der Partie gesagt.

Und wie sie zur Stelle sind. Die Panther finden fast perfekt in die Partie, liegen nach einer Viertelstunde 10:3 vorne, "eine fantastische Anfangsphase", erinnert sich Wild. Der deutliche Vorsprung bleibt noch einige Minuten bestehen, bis zum 13:8 (22.), dann kommen die Gäste näher. Die Brucker wehren sich, bisweilen auch damit, den Torwart aus dem Spiel zu nehmen zugunsten eines siebten Feldspielers. Tim Kaulitz macht aus diesem Überzahlspiel sehenswert das 15:12 (28.).

Nach der Pause löst Michael Luderschmid im TuS-Tor Stefan Hanemann ab und klatscht gleich mal einen Siebenmeter weg, bevor der Ball sich im Netz verfangen kann. Eine nachhaltige Wirkung bleibt dem Reflex jedoch verwehrt, als Falk Kolodziejs Strafwurf im Gegenzug eine Beute von Gästekeeper Mario Hunstock wird. Dass der Fehlwurf eine unmaßgebliche Randnotiz bleibt, macht Kolodziej mit einer ansonsten überragenden Leistung wett. Der Spielmacher, während der Woche 27 Jahre alt geworden, hat Dinge drauf, die sich einprägen: der Freiwurf etwa, den er vor zwei Jahren mit einer Art Seitfallzieher an einer ganzen Abwehrmauer vorbei direkt ins Tor gedroschen hat. Gegen Elbflorenz trifft er aus der Distanz oder aus der Drehung. Er treibt seine Kollegen an und fügt seinen neun Toren auch noch neun Assists hinzu, weshalb ihn die Statistik derzeit als besten Vorlagengeber in der ganzen Liga führt. Nutznießer dieser Zuspiele ist gerne Kreisläufer Julian Prause, der bislang die meisten Feldtore des Teams, nämlich 25, erzielt hat. Am Samstag trifft Prause mit hundertprozentiger Sicherheit: sechsmal bei sechs Versuchen.

Die Panther sind treffsicherer geworden im Laufe ihrer noch jungen Zweitligakarriere, und am Samstag agiert auch die Abwehr bisweilen so zupackend wie in besten Zeiten. Dennoch büßen sie ihren Vorsprung nach 40 Minuten ein (16:17), auch weil die Dresdner später ihre Abwehrvariante ändern. Doch sie gehen wieder in Führung, später bei 21:20 (46.). Dabei hat das Brucker Spiel frühzeitig Schaden genommen, denn schon nach acht Minuten verletzt sich Johannes Stumpf am Knie und muss das Spielfeld auf zwei Kollegen gestützt verlassen. Nach zwanzig Minuten trifft es Max Horner (Ellbogen), der zwei Wochen zuvor noch in die Zweitliga-Mannschaft des Spieltags gewählt worden war, kurz vor Schluss auch noch den alten Haudegen Tobias Prestele (Rippenprellung). Alle drei werden an diesem Montag ärztlich untersucht, dass sie schon am Mittwochabend beim Gastspiel in Hamburg wieder einsatzfähig sein werden, darf zumindest bezweifelt werden.

Dass der Erfolg des Aufsteigers an diesem Abend auch ein verdienter ist, das sieht auch Dresdens Trainer Rico Göde so, der sich derzeit gemeinsam mit Martin Wild zum A-Lizenz-Trainer ausbilden lässt. Und mit purer Erleichterung ob des ersten Zweitligasieges will sich Wild gar nicht erst zufrieden geben. Er sei vor allem "stolz", sagt er nach der Partie, "weil wir heute noch mal eine Schippe drauf gelegt haben". Und endlich dürfen sie sich mal wieder zu einem Sieger-Selfie zusammenfinden. Die Netzgemeinde honoriert das in diesen Geisterspieltagen mit ganz, ganz vielen Likes.