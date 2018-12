9. Dezember 2018, 18:56 Uhr Handball Eine ganze Palette von Ballverlusten

Würm-Mitte-Handballerinnen machen es dem Gegner Allensbach leicht.

Von Fabian Dilger, Gräfelfing

Ein Handballspiel ist schwer zu gewinnen, wenn man dem Gegner allzu oft den Ball gibt. Bei der Partie der HSG Würm-Mitte gegen den SV Allensbach am Samstag stand eine Szene beispielhaft für dieses Problem der HSG: Sekunden vor dem Halbzeitpfiff hatte HSG-Torhüterin Patricia Contro einen Ball abgewehrt. Sie versuchte, ihn schnell noch einmal ins Spiel zu bringen, warf ihn dabei aber einer Gegnerin zu, die direkt vor ihrem Tor stand - und das Geschenk mit der Halbzeitsirene zur 13:12-Führung für Allensbach nutzte. Am Ende verlor die HSG das Spiel mit 27:32, es war die fünfte Niederlage hintereinander für die Aufsteigerinnen in der Süd-Staffel der dritten Liga.

Eigentlich gut mitgehalten, aber zu viele Ballverluste und Unstimmigkeiten, die Allensbach ausnutzte - so wie Contro ging es dem gesamten HSG-Team. "Der Unterschied heute waren die Fehler", analysierte Trainer Claus Lohmann. Die Ausgangslage hatte ohnehin deutlich gegen Würm-Mitte gesprochen. Die Allensbacherinnen, bisher ohne Auswärtsniederlage, kamen als Tabellenzweite mit 15:3 Punkten in die Gräfelfinger Würm-Arena. Lohmann sah deswegen nach dem Spiel vor allem das Positive, nämlich die Leistung seines Teams vor allem in der ersten Halbzeit. "Das ist eine Spitzenmannschaft. Und gegen die haben wir heute wirklich ordentlich gespielt."

Zu Beginn war es aber nicht ordentlich, sondern eher nachlässig. Nach sechs Minuten lag Allensbach 4:1 in Führung und schien drauf und dran, die HSG aus der Halle zu walzen. Zwei Wechsel, die Lohmann früh vornahm, halfen der HSG, sich in die Partie zu kämpfen. Contro übernahm die Torfrau-Position und hielt einige Bälle, Isabel Toth kam in den Rückraum. Vor allem Toth belebte den Angriff. Die 18-Jährige zeigte einige Male ihre individuelle Klasse und traf insgesamt fünf Mal. Vor allem die Abwehrleistung half der HSG, das Spiel enger zu gestalten. Würm-Mitte kopierte dafür einfach die ruppig-bissige Defensivarbeit der Gegnerinnen. So blieben die Gastgeberinnen in Schlagdistanz und schafften kurz vor der Pause den Ausgleich: Belma Beba spielte Sara Markovic am Kreis an, die vollendete. Doch dann kam es zu diesem folgenschweren Ballverlust.

Es blieb nicht der letzte. In der zweiten Halbzeit unterliefen der HSG Fehlpässe gleich in Serie. In den Rücken, ins Aus, zu kurz, zu niedrig, einfach zur Gegnerin - eine ganze Palette. Allensbach musste all die Bälle nur einsammeln, im Tempogegenstoß in Richtung HSG-Kasten schicken und clever verwerten. Nach 37 Minuten war Allensbach schon auf 20:15 davongezogen, trotz Kampf und Einsatz konnte die HSG nie mehr nahe herankommen. Daran hatte auch die Allensbacher Abwehrspezialistin Sarah Rothmund großen Anteil. Mit einem bisweilen grenzwertigen Körperspiel engte sie die HSG-Spielmacherin Belma Beba ein, schubste und zog sie immer wieder effektiv aus der Gefahrenzone und blockierte die gesamte Abwehrmitte. Außerdem klaute Rothmund immer wieder Bälle aus dem HSG-Spielaufbau. In der 51. Minute zurrte sie mit einem solchen Balldiebstahl das letzte Schleifchen um den Allensbacher Sieg fest. Kurz nach der Mittellinie fing sie einen Pass an Beba ab und traf zum 22:30 ins leere Tor, die HSG hatte die Torhüterin zugunsten einer siebten Feldspielerin aus dem Spiel genommen.

Kühlerer Kopf, klarere Gedanken, mehr Erfahrungswerte, das seien die Vorteile für Allensbach gewesen, sagte Isabel Toth später. Nach einer guten ersten Halbzeit gegen den Favoriten sei die mentale Belastung auf einmal gestiegen und habe sich "letzten Endes in den ganzen Fehlpässen ausgedrückt". Toth war angefressen, dass die HSG sich selbst so leicht aus dem Spiel genommen und trotz "guter Akzente" all die "Leichtsinnsfehler" begangen hatte.

Die HSG steht nach der Niederlagenserie auf dem ersten Abstiegsplatz. Vor der kurzen Winterpause geht es noch zum Auswärtsspiel nach Regensburg. Ohne die wichtige Rückraumspielerin Vera Laipple, die möglicherweise für die komplette Saison ausfällt. Falls sie wegen eines Knieschadens operiert werden müsse, sei die Saison für Laipple zu Ende, berichtetet Lohmann. Die Mannschaft werde in der Rückrunde trotzdem mehr Punkte holen, davon ist Toth überzeugt: "Jeder Gegner in unserer Liga ist schlagbar."