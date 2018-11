5. November 2018, 18:42 Uhr Handball Ein Thema weniger

Nach dem souveränen 28:25 bei der VTZ Saarpfalz ist bei Drittligist Fürstenfeldbruck von Auswärtsschwäche keine Rede mehr.

Von Ralf Tögel, Fürstenfeldbruck

Die Namen Matthias Hild oder Alexander Horner sind im europäischen Handball-Kosmos eher weniger bekannt. Wenn man sich aber ein bisschen Mühe gibt, kann man die beiden Spieler in den Weiten des Internets entdecken, immer in Zusammenhang mit dem TuS Fürstenfeldbruck allerdings. Dorst spielen Hild und Horner in der dritten Liga, die man getrost als Schwelle zum Profi-Handball bezeichnen darf. In der zweiten Bundesliga nämlich kann man ohne Berufsspieler, spätestens seit diese eingleisig ist, nicht bestehen. Auch so mancher Drittligist weiß diese Spezies in seinen Reihen, beim jüngsten Gegner der Brucker, der VTZ Saarpfalz, jedenfalls tut man sich zumindest mit der Namenssuche im Netz nicht sonderlich schwer. Der Slowake Martin Mokris etwa hat für Presov im Europapokal gespielt, wie der Litauer Tomas Kraucevicius für Kaunas oder später Innsbruck - nur zwei von mehreren Legionären. Zudem hat der Aufsteiger seinen Kader mit dem litauischen Juniorennationalspieler Laurynas Petrusis verstärkt. Dass internationale Erfahrung keine Gewähr für Punkte in der dritten deutschen Liga sind, wurde den Zweibrückern von den Bruckern vorgeführt, die souverän 28:25 gewannen.

Was VTZ-Linkshänder Petrusis nicht gelang, schien für Matthias Hild kein Problem: Beide sind Linkshänder, Hild ist mit 19 sogar ein Jahr jünger als sein litauisches Gegenüber - doch der Brucker spielte sich in den Vordergrund. Sieben Treffer gelangen dem wuchtigen Werfer, der in seinem zweiten Jahr beim TuS mit beständig guten Leistungen bestätigt, dass er sich auch auf dieser exponierten Ebene akklimatisiert hat. Nicht einmal vom auffälligsten Saarpfälzer Akteur ließ sich der unbekümmert aufspielende TuS-Teenager beeindrucken - das war zweifellos Sven Mevissen im gegnerischen Tor. Der hat in der A-Jugendbundesliga für Magdeburg gespielt, ist 2,17 groß und von äußerst massiger Erscheinung. "Da hat der ein oder andere schon ein bisschen zu denken angefangen", erklärte Trainer Martin Wild hernach, allein vier Siebenmeter wurden von dem hünenhaften Keeper entschärft. Womit man beim einzigen Kritikpunkt des Fürstenfeldbrucker Übungsleiters wäre: "Wir hatten keine konstant konsequente Chancenverwertung." Was sich nicht folgenreich niederschlug, im Nachgang konnte Wild die "vielen vergebenen Großchancen" als unnötiges Versäumnis abhaken.

Klar ist dem Trainer natürlich, dass man sich derlei Versäumnisse gegen Teams aus dem oberen Tabellenbereich, zu denen die Saarpfälzer trotz ihrer großen individuellen Qualität nicht zählen, sparen sollte. Am Sonntagabend "konnten wir einen Schippe drauflegen, wenn es nötig war, erklärte Wild. Was ihm zudem ein gutes Gefühl gab, er habe nie "Angst gehabt", dass diese Auswärtspartie noch nach hinten losgeht. Sein Team habe über die gesamte Spieldauer "sehr souverän" agiert: Die Brucker zogen schnell davon, führten zur Pause mit 14:11 und wussten gegnerische Läufe stets zu kontern. Als Zweibrücken auf 15:16 herankam, erzielte der TuS vier Treffer in Serie und raubte dem Gastgeber zur rechten Zeit den Glauben an eine Wende. Die Brucker hielten so den Vorsprung immer stabil, führten teils mit fünf Treffern und gestatteten den Saarpfälzern in den Schlussminuten lediglich etwas Ergebniskosmetik. Selbst VTZ-Trainer Danijel Grgic, zu aktiven Zeiten kroatischer Nationalspieler und hierzulande jahrelang in der Bundesliga notiert, gab das zu: "Der Sieg ist auf jeden Fall verdient. Ich glaube, sie können noch viel besser spielen, wenn sie komplett sind." Damit bewies Grgic Detailwissen, denn nach wie vor fehlen den Bruckern eine Handvoll Stammkräfte.

An diesem Abend fiel das nicht ins Gewicht, auch weil Alexander Horner seine beste Saisonleistung bot. Der Spielmacher quälte sich zu Saisonbeginn mit Rückenproblemen, die ihn nun nicht länger bremsen. Horner war nicht nur mit neun Treffern bester Schütze des Abends, er steuerte das Spiel des Tabellenvierten ideenreich und mit viel Übersicht. "Er ist angekommen", adelte Trainer Wild die Leistung des Zugangs und beendete ganz nebenbei ein anderes Thema: 6:4 Punkte habe sein Team nun in fremder Halle geholt, "da kann man nicht mehr von Auswärtsschwäche sprechen".