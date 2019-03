31. März 2019, 20:03 Uhr Handball Ein Spiel wie Kaugummi

Drittligist TuS Fürstenfeldbruck müht sich gegen den Vorletzten Saarpfalz zu einem 23:23-Remis. Es ist das sechste sieglose Spiel in der dritten Liga Süd nacheinander.

Von Nico Horn, Fürstenfeldbruck

Johannes Luderschmid würde gerne endlich ein Handballspiel gewinnen. Fünf Mal hat er es in dieser Saison versucht, fünf Mal ist er gescheitert. Aber jetzt ist die Chance groß, denn 31 Sekunden vor Schluss steht es unentschieden und sein TuS Fürstenfeldbruck hat einen Siebenmeter. Luderschmid weiß, dass ein Treffer wahrscheinlich zum Sieg reicht. Falk Kolodziej wirft. Yannic Klöckner hält. Wieder nicht gewonnen.

Das 23:23 gegen die VTZ Saarpfalz ist Fürstenfeldbrucks sechstes siegloses Spiel nacheinander in der dritten Liga Süd. Angefangen hat diese freudlose Serie vor eineinhalb Monaten in Dansenberg, als Johannes Luderschmid erstmals für die Panther spielte. Es gebe da aber keinerlei kausalen Zusammenhang, betont TuS-Trainer Martin Wild. Natürlich nicht. Luderschmid ist längst zu einer unersetzlichen Stütze der Brucker Verteidigung geworden - in der er fast ununterbrochen auf der Platte steht. Nicht irgendwo, sondern im Herzstück der Defensive, dem Mittelblock. Auch gegen Saarpfalz gibt er alles, um keinen Gegner frei auf das Tor werfen zu lassen, in dem sein Bruder Michael steht. Er macht seine Sache gut, auch wenn er selbst nicht ganz mit der Abwehr zufrieden ist. Der neuerliche Nicht-Sieg ist aber eher den vielen Ballverlusten auf dem Weg nach vorne geschuldet. Selbst spielt Luderschmid nicht mehr in der Offensive. Manchmal hechtet er noch für einen Gegenstoß nach vorne, wenn er und seine Mitspieler den Ball gewonnen haben. Ist die Konterchance dahin, lässt er sich auswechseln und wartet, bis es wieder was zu verteidigen gibt.

"Ich hätte nicht gedacht, dass wir nochmal auf dem Niveau zusammenspielen", sagt Michael Luderschmid: "Das ist schon cool." Auch Johannes hatte nicht mehr damit gerechnet, so viel zu spielen, "und auch nicht gehofft." Seine besten Jahre hat er beim TSV Friedberg verbracht. Eigentlich wollte er nun seine Karriere ausklingen lassen. So ganz gemütlich, bis Bruder Michael fragte, ob er nicht ins Training kommen wolle. Bei den vielen verletzten Bruckern könne man Hilfe gebrauchen. Also fährt Johannes jetzt wie Michael mehrmals die Woche von Friedberg nach Fürstenfeldbruck. Ursprünglich war nur eine Rolle als Backup ausgemacht. Aber es gibt niemanden mehr, dessen Backup Luderschmid sein könnte - Yannick Engelmann und Korbinian Lex fehlen weiterhin verletzt. "Jetzt muss er halt ran", sagt Bruder Michael Luderschmid.

Gegen Saarpfalz musste er lang. Laut Wild habe man gefühlt 45 Minuten verteidigt, weil Saarpfalz die eigenen Angriffe hinauszögerte. Das Spiel, das "nur selten Drittliga-Niveau" hatte, wurde dadurch nicht besser. Saarpfalz wartet als Vorletzter quasi nur noch auf den Abstieg. "Teilweise hat man gesehen, warum", sagte VTZ-Coach Danijel Grgic. Mit dem Punkt konnte er freilich besser leben als die Brucker, bei denen die Luft irgendwie raus ist. "Die Saison zieht sich wie ein Kaugummi", fasste Wild zusammen, was alle in der Halle dachten. Das größte der vielen Mankos war die Chancenverwertung. Kein Spieler erzielte mehr als vier Tore - was auch daran lag, dass der TuS nur einen von fünf Siebenmetern verwandelte. Den letzten vergab Kolodziej Sekunden vor dem Ende. So musste man froh sein, überhaupt noch einen Punkt gerettet zu haben. Saarpfalz traf beim letzten Angriff den Außenpfosten.

Für Johannes Luderschmid tue es ihm "ein bisschen leid", sagte Wild. Aber Luderschmid nimmt es nicht persönlich, dass er noch nie im Panther-Trikot jubeln durfte. Für ihn ist es "ein Highlight", nochmal mit seinem Bruder zu spielen, der sich da hinten in seinem Tor auch ganz gut benehme. Ob er noch eine Spielzeit dranhängt? Keine Ahnung, erst mal muss der Körper regenerieren. Außerdem gibt es in den nächsten Wochen noch ein paar Möglichkeiten zu einem Sieg. "Drei Versuche hat er noch", rechnet Wild vor, einmal muss es noch gelingen: Mit Johannes Luderschmid ein Spiel zu gewinnen.