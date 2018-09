10. September 2018, 18:58 Uhr Handball Die Kirche bleibt im Dorf

Nach dem dritten Sieg im dritten Saisonspiel wehren Fürstenfeldbrucks Handballer alle Aufstiegsambitionen ab.

Von Niccolo Schmitter, Fürstenfeldbruck

Es ist mal wieder die berühmte Geschichte von der Kirche und dem Dorf. Nachdem die Handballer des TuS Fürstenfeldbruck am vorvergangenen Wochenende mit der HG Saarlouis den zweiten Zweitligaabsteiger in Serie bezwungen hatten, ließ das überschwängliche Lob nicht lange auf sich warten. In der Sportarena des Saarländischen Rundfunks hieß es anschließend, die Panther agieren "effektiv, abgeklärt, im Stile einer Spitzenmannschaft", das Label des "großen Aufstiegsfavoriten" kam ebenfalls dazu. Gegen den HC Oppenweiler/Backnang arbeiteten die Brucker nicht gerade daran, diese Bürde abzuschütteln.

In der Wittelsbacher Halle schlug der Drittligist am Samstag die Mannschaft aus dem Großraum Stuttgart mit 36:29 (16:13). Vor allem die Art und Weise des Sieges ließ die Zuschauer durchaus beeindruckt zurück. Effektiv und abgeklärt, ganz im Stile einer Spitzenmannschaft, könnte man das Auftreten der Brucker bezeichnen. Dabei blieben die Panther trotz der Vorschusslorbeeren auch in ihrem dritten Saisonspiel souverän und besonnen - die Kirche blieb im Klosterdorf. "Keiner hat das Spiel heute unterschätzt", versicherte TuS-Trainer Martin Wild. Die Mannschaft selbst hätte ihm vor der Partie gesagt, dass das Spiel gegen Oppenweiler das bislang schwierigste werde. In der Halle verflog dieser Eindruck jedoch schnell.

Die Gäste, die nach ihrem misslungenen Saisonauftakt mit zwei Niederlagen unter Zugzwang standen, begannen aggressiver und verteidigten hoch. Gleich in der ersten Minute ließ sich Falk Kolodziej zu einem überhasteten Abschluss aus dem Rückraum hinreißen, der Ball prallte am Abwehrblock ab und bescherte Marcel Lenz freie Bahn aufs Fürstenfeldbrucker Tor, nach zwei weiteren Treffern (3., 4.) des Gäste-Linksaußens stand es 1:3. Der TuS, bei dem der Ball im Angriff noch nicht so recht zirkulieren wollte, musste antworten. Und er tat es. In den folgenden drei Minuten netzte Fürstenfeldbruck drei Mal ein, eine grandiose Doppelparade von Michael Luderschmid (9.) trug dazu bei, dass der TuS nun langsam in Spiellaune kam. Die errungene Führung gaben die Brucker Panther schließlich bis zum Abpfiff nicht mehr ab. "Unter Berücksichtigung der Umstände war das eine sensationelle Leistung", resümierte Martin Wild.

Die Umstände, sie werden in Fürstenfeldbruck immer wieder gerne betont - und das nicht zu Unrecht. Abwehrchef Korbinian Lex und Haupttorschütze Sebastian Meinzer sind nur zwei der wichtigsten Akteure, die dem Drittligisten derzeit verletzt fehlen. "Auch wenn es nicht den Anschein macht, wir sind grad nicht so breit besetzt", bestätigte Rückraumspieler Johannes Stumpf, der vier Tore zum Sieg beitrug. Der 20-jährige Max Horner ist einer der Spieler, die die Lücken gerade füllen. Der Zugang aus der Bayernliga hatte zuvor zwei "überragende Spiele" gemacht, wie Wild sagte. Nun hat ausgerechnet er sich nach kaum zehn Minuten - und zwei Toren - gegen Oppenweiler verletzt. Es besteht der Verdacht auf eine Außenbanddehnung, eine MRT-Untersuchung soll Ende der Woche Aufschluss geben.

Da kam es ganz gelegen, einen Zwei-Meter-Hünen im Team zu haben, der kurzerhand Horners Position im rechten Rückraum übernimmt und dem Gegner zehn Tore einschenkt. Matthias Hild, der seit dem Ausfall von Lex mit Erfolg den neuen Abwehrchef gibt, war für Fürstenfeldbruck der Mann des Spiels. Der Trainer habe ihm gesagt, dass er ihn heute eher 60 Minuten hinten brauchen werde. "Aber wenn's läuft, dann läuft's halt", sagte Hild. Kurz nach Horners Verletzung deutete er mit einem fulminanten Handgelenkwurf (13.) an, dass es sein Tag werden könnte. "In der Halbzeit hat mir Martin dann gesagt, ich soll einfach so weiter machen", erzählte der 19-Jährige. Ein guter Rat. Allein im zweiten Durchgang erzielte Hild sieben seiner zehn Treffer und sorgte so nicht nur als Abwehrchef dafür, dass die Gäste nicht mehr gefährlich herankamen. Vom Aufstieg möchte in Fürstenfeldbruck dennoch niemand reden. "Wir genießen einfach den Moment", versichert Wild. "Der Rest kommt von allein." Die Kirche soll im Dorf bleiben.